Какие провластные партии представят своих кандидатов в депутаты?

Всего в Беларуси существует 15 политических партий, семь из которых поддерживают действующую власть. Но традиционно только часть из них выдвигает своих представителей для участия в парламентских выборах.





Так, во время парламентских выборов шестого созыва лишь три партии выдвигали своих членов "списками": Белорусская патриотическая партия - 18, Коммунистическая партия Беларуси - 52, Республиканская партия труда и справедливости - 20.





Республиканская партия, Белорусский аграрная партия, Белорусская социально-спортивная партия, Социал-демократическая партия Народного Согласия в предыдущих выборах в Палату представителей не участвовали.





На 10 часов 27 сентября ЦИК зарегистрировала восемь членов Коммунистической партии Беларуси: по два - в Минске, Минской и Могилевской областях, по одному - в Брестской и Гродненской областях.









При этом на сайте Коммунистической партии от 14 сентября отмечается, что на первом ее заседании XIII Съезда были определены задачи партии в парламентской избирательной кампании, выдвинуты кандидаты в депутаты Палаты представителей от нее, однако принятые постановления и информация о выдвинутых кандидатах будет опубликована позже.



