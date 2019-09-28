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Какие провластные партии представят своих кандидатов в депутаты?

Согласно календарному плану с 8 сентября по 7 октября включительно проходит выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей, в том числе от политических партий.

Всего в Беларуси существует 15 политических партий, семь из которых поддерживают действующую власть. Но традиционно только часть из них выдвигает своих представителей для участия в парламентских выборах.

Так, во время парламентских выборов шестого созыва лишь три партии выдвигали своих членов "списками": Белорусская патриотическая партия - 18, Коммунистическая партия Беларуси - 52, Республиканская партия труда и справедливости - 20.

Республиканская партия, Белорусский аграрная партия, Белорусская социально-спортивная партия, Социал-демократическая партия Народного Согласия в предыдущих выборах в Палату представителей не участвовали.

На 10 часов 27 сентября ЦИК зарегистрировала восемь членов Коммунистической партии Беларуси: по два - в Минске, Минской и Могилевской областях, по одному - в Брестской и Гродненской областях.


При этом на сайте Коммунистической партии от 14 сентября отмечается, что на первом ее заседании XIII Съезда были определены задачи партии в парламентской избирательной кампании, выдвинуты кандидаты в депутаты Палаты представителей от нее, однако принятые постановления и информация о выдвинутых кандидатах будет опубликована позже.
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