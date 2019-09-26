На этом избирательном округе на выборы собрался генерал-майор пограничных войск в отставке Василий Гедько.





Ну собрался, да и ладно, что тут такого – на выборы имеет право выдвигаться любой гражданин, хоть генерал Гедько, хоть корреспондент Гордиевич, хоть сантехник Петров.





Однако, вокруг генерала начались странные интриги. Один одиозный сайт (называть не будем), специализирующийся на вбросах и поливании грязью оппозиционеров, вдруг написал аж две статьи о том, какой же плохой кандидат в депутаты генерал Гедько.





Представляете, раньше тот сайт громил бээнэфовцев, социал-демократов, частные СМИ, блогеров, а теперь вдруг начинает поливать грязью генерала.





В данный момент на этом же округе выдвигается в парламент нынешняя председатель Дрогичинского райсовета Светлана Бартош. Возможно, будут еще какие выдвиженцы от политических партий. Но пока нам известно об этих двух потенциальных кандидатах.









Когда-то острая на язык Фаина Раневская произнесла фразу «Я слышала о вас столько гадостей, что сразу поняла, что вы замечательный человек».





Вспомнив эту цитату, корреспондент «Первого региона» связался с генералом Василием Гедько, чтобы узнать, почему на него так набросились.





С Василием Степановичем мы встретились в Дрогичине, он рассказал, что уже собрал необходимое количество подписей для выдвижение в кандидаты, и вскоре планирует их подавать в избирательную комиссию.





Генерал Гедько ушел в отставку с поста Института пограничной службы, прослужив в общей сложности в пограничных войсках свыше 37 лет. Василий Гедько занесен в книгу почета упомянутого Института. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане, других «горячих точках», имеет награды, в том числе «За боевые заслуги», «За отличие в охране государственной границы» и другими более чем 30 медалями и отличительными знаками.





После отставки он приехал на родину в деревню Горбаха Ивановского района и начал готовиться к избирательной кампании.





Василий Гедько рассказал, что еще до начала кампании ему уже предлагали не выдвигаться:





«В июле ко мне подъехали два человека с Дрогичина и предложили не баллотироваться. Говорят, что я не пройду, наберу только 2 процента голосов – так и сказали. А второе – что я опозорюсь», – говорит Василий Гедько.







Може ти статьи на вышеупомянутом сайте и являются тем, о чем говорили генералу? Так или иначе, генерал говорит, что если надо будет, то назовет даже фамилии и должности людей, которые ему это говорили.





Однако Василий Гедько рассказал, что не собирается принимать какие-то меры к авторам тех текстов, он говорит, что не собирается оправдываться и кому-то чего-то доказывать.





«Классик говорил, что если человек оправдывается, то он виноват, а я не собираюсь принимать по этому поводу никаких действий», – говорит Василий Степанович.





Генерал говорит, что сам не понимает, почему против него развернули кампанию очернения, говорит, что может об этом только догадываться.





«Они допустили ряд просчетов. Одна из ошибок в том, что я пограничник, офицер. А даже во время Великой Отечественной войны немцы не смогли поставить на колени пограничников. Я в душе пограничник, меня так воспитывали, не испугаешь», – говорит Василий Гедько.













На вопрос, к каким кандидатам он себя относит – провластным, или оппозиционным, генерал ответил:





«Я буду представлять интересы своих избирателей. Я не верю тем кандидатам, которые обещают, что завтра построят в нашем округе заводы, предприятия… Жители Ивановского района предложили мне баллотироваться, я подумал, и согласился», – говорит Василий Гедько.





Василий Степанович говорит, что его поначалу пытались даже родные отговаривать от этой затеи, но генерал решил не отступать, раз «ввязался в бой».





«Я буду бороться. Если б эта статья не вышла, я бы может и подумал», – Василий Гедько говорит, что теперь точно отступать не будет.







