Сергей Чалый обратил внимание на недавнюю встречу Александра Лукашенко с главой Могилевской области Леонидом Зайцем и помощником президента Михаилом Русым, обратил внимание на недавнюю встречус главой Могилевской областии помощником президента Михаилом Русым, пишет "Салiдарнасць".





– Раньше президент ездил по предприятиям и ты понимал, что сценарий в общем-то один: денег нет, но вы держитесь. Точнее не так. Лукашенко приезжал и спрашивал: как дела?





Ему отвечали: товарищ президент, все хорошо, только нужно полмиллиарда – и тогда будет совсем хорошо. Но после этого президент грустнел, – отметил в программе Экономика на пальцах Сергей Чалый.









По мнению экономиста, теперь начинает вырабатываться новый сценарий поведения главы государства. Он обратил внимание на предупреждение Лукашенко руководителям Могилевщины: если они планирует обращаться с какими-то просьбами о выделении денег, то надо помнить, что в стране есть и другие регионы:





«Поэтому давайте обсуждать все ваши предложения и проблемы с точки зрения финансовых возможностей нашей Беларуси».





– Прекрасный ход, да? Найден, наконец, способ, как разговаривать с просителями: есть же еще другие! Так можно никому ничего не дать, – считает Чалый.





Продолжая тему, экономист также выделил следующее заявление Лукашенко: «Если вы планируете одолжить деньги, а вернуть через 15-20 лет, то с вами никто разговаривать не будет. Нас с вами не будет».





– Теперь понятно, почему проводится политика омоложения. Чтобы через 15-20 лет был и этот президент, и те молодые люди, которые одолжили деньги. Чтобы было с кого спросить, – сказал Чалый.





Из слов экономиста можно сделать вывод, что Лукашенко надеется оставаться у власти еще 15-20 лет.



