Почти половина американцев поддерживает идею импичмента Трампа

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного изданием The Hill и исследовательской компанией HarrisX. Три месяца назад идею отставки Трампа поддерживала на 12% меньше опрошенных.





42% участников опроса не поддерживают импичмент, еще 11% затруднились ответить на вопрос.

Среди сторонников Демократической партии импичмент Трампа поддерживают 78% (было 59%), среди республиканцев — 18% (было 13%).









Процедуру импичмента президента США запустили после его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой Трамп попросил расследовать деятельность газовой компании Burisma в Украине. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года, пишет meduza.io со ссылкой на иностранные СМИ.



