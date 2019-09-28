13 самых красивых белорусских чиновниц

Наталья Карчевская

Фото: euroradio.fm





В молодости Наталья Карчевская пробовала себя в балете и танцевала в Молодежном театре эстрады, где стала мастером сцены. Затем преподавала в Белорусском университете культуры, где со временем дослужилась до должности первого проректора, пишет UDF.BY





Скоро исполнится год, как Карчевская работает первым заместителем Министра культуры.

Татьяна Лугина

Фото: bellegprom.by





До недавнего времени Татьяна Лугина руководила пинским предприятием «Полесье», но вот уже несколько месяцев как она занимает министерский пост – трудится председателем концерна «Беллегпром».





На днях Лугина сообщила, что передала госорганам предложения насчет магазинов секонд-хенд и азиатских магазинов, которых подозревает в недобросовестной конкуренции.

Елена Бубенчик

Фото: grodnonews.by





Елена Бубенчик уже больше 5 лет работает заместителем председателя Гродненского облисполкома, курируя вопросы экономики. Эффектная чиновница активна в Instagram, выкладывая туда снимки как с официальных мероприятий, так и с неформальных.

Вероника Байкова

Фото: loev.gomel-region.by





Два года как Вероника Байкова руководит Лоевским районом, находящимся на самой границе с Россией. В отличие от коллег-мужчин предметом ее повышенного внимания является не сельское хозяйство, а социальная сфера.





Отметим, что среди председателей райисполкомов женщин сомсем мало. Помимо Лоевского, они заправляют в Гомельском, Мозырском и Добрушском районах.

Елена Перминова

Фото: economy.gov.by





Во время недолгого пребывания в Министерстве спорта и туризма чиновница запомнилась высказыванием:





«Не хотелось бы этих прямых сравнений! Беларусь – не придаток России, не «белорусская Швейцария». Я хочу, чтобы мы нашли свое лицо! Новое, интересное!»









Пару лет назад Елена Перминова вернулась в практически родное Министерство экономики. С начала текущего года она – заместитель министра.

Елена Прудникова-Кирпичёнок

Фото: economy.gov.by





В Минэкономики также трудится Елена Прудникова-Кирпичёнок. Имя начальника главного управления методологии и координации государственных программ в СМИ почти не появляется.

Елена Филимонова

Фото: sb.by





Начальник Главного управления нормотворческой деятельности в сфере государственного строительства Министерства юстиции Елена Филимонова также редко появляется в СМИ.

Наталья Эйсмонт

Фото: instagram.com





Бывшая телеведущая выполняет не только роль пресс-секретаря президента, но и участника его неформальной команды. Наталья Эйсмонт почти всегда находится рядом с Александром Лукашенко – будь то рабочий визит руководителя страны в регионы, или уборка картошки на его приусадебном участке.

Ия Малкина

Фота: ecoidea.by





Летом одна из самых стильных чиновниц оставила работу в Министерстве природных ресурсов и перешла в «Белгоспищепром» – на должность заместителя председателя концерна.

Анна Маевская

Фото: minsknews.by





Бывший социальный педагог десятилетие Анна Маевская делает карьеру в администрации Центрального района Минска. Скоро исполнится два года, как она работает заместителем главы района.

Юлия Шапкина



Фото: mpt.gov.by





В Министерстве связи и информатизации Юлия Шапкина руководит Управлением координации отраслевых проектов информатизации.

Ирина Старовойтова



Фото: sovrep.gov.by





Бывшая учительница биологии в 2016-2018 годах работала в Совете Республики, где руководила комиссией по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Уже больше года Ирина Старовойтова – первый заместитель министра образования.

Светлана Шевченко

Фото: belta.by





Заместитель министра по налогам и сборам курирует налогообложение физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Среди прочего Светлана Шевченко несет в ведомстве персональную ответственность за неукоснительное выполнение требований Директивы «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».



