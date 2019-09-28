13 самых красивых белорусских чиновниц
Когда власть бывает эффектной.
Анна Маевская. Фото: centr.minsk.gov.by
Наталья Карчевская
Фото: euroradio.fm
В молодости Наталья Карчевская пробовала себя в балете и танцевала в Молодежном театре эстрады, где стала мастером сцены. Затем преподавала в Белорусском университете культуры, где со временем дослужилась до должности первого проректора, пишет UDF.BY
Скоро исполнится год, как Карчевская работает первым заместителем Министра культуры.
Татьяна Лугина
Фото: bellegprom.by
До недавнего времени Татьяна Лугина руководила пинским предприятием «Полесье», но вот уже несколько месяцев как она занимает министерский пост – трудится председателем концерна «Беллегпром».
На днях Лугина сообщила, что передала госорганам предложения насчет магазинов секонд-хенд и азиатских магазинов, которых подозревает в недобросовестной конкуренции.
Елена Бубенчик
Фото: grodnonews.by
Елена Бубенчик уже больше 5 лет работает заместителем председателя Гродненского облисполкома, курируя вопросы экономики. Эффектная чиновница активна в Instagram, выкладывая туда снимки как с официальных мероприятий, так и с неформальных.
Вероника Байкова
Фото: loev.gomel-region.by
Два года как Вероника Байкова руководит Лоевским районом, находящимся на самой границе с Россией. В отличие от коллег-мужчин предметом ее повышенного внимания является не сельское хозяйство, а социальная сфера.
Отметим, что среди председателей райисполкомов женщин сомсем мало. Помимо Лоевского, они заправляют в Гомельском, Мозырском и Добрушском районах.
Елена Перминова
Фото: economy.gov.by
Во время недолгого пребывания в Министерстве спорта и туризма чиновница запомнилась высказыванием:
«Не хотелось бы этих прямых сравнений! Беларусь – не придаток России, не «белорусская Швейцария». Я хочу, чтобы мы нашли свое лицо! Новое, интересное!»
Пару лет назад Елена Перминова вернулась в практически родное Министерство экономики. С начала текущего года она – заместитель министра.
Елена Прудникова-Кирпичёнок
Фото: economy.gov.by
В Минэкономики также трудится Елена Прудникова-Кирпичёнок. Имя начальника главного управления методологии и координации государственных программ в СМИ почти не появляется.
Елена Филимонова
Фото: sb.by
Начальник Главного управления нормотворческой деятельности в сфере государственного строительства Министерства юстиции Елена Филимонова также редко появляется в СМИ.
Наталья Эйсмонт
Фото: instagram.com
Бывшая телеведущая выполняет не только роль пресс-секретаря президента, но и участника его неформальной команды. Наталья Эйсмонт почти всегда находится рядом с Александром Лукашенко – будь то рабочий визит руководителя страны в регионы, или уборка картошки на его приусадебном участке.
Ия Малкина
Фота: ecoidea.by
Летом одна из самых стильных чиновниц оставила работу в Министерстве природных ресурсов и перешла в «Белгоспищепром» – на должность заместителя председателя концерна.
Анна Маевская
Фото: minsknews.by
Бывший социальный педагог десятилетие Анна Маевская делает карьеру в администрации Центрального района Минска. Скоро исполнится два года, как она работает заместителем главы района.
Юлия Шапкина
Фото: mpt.gov.by
В Министерстве связи и информатизации Юлия Шапкина руководит Управлением координации отраслевых проектов информатизации.
Ирина Старовойтова
Фото: sovrep.gov.by
Бывшая учительница биологии в 2016-2018 годах работала в Совете Республики, где руководила комиссией по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Уже больше года Ирина Старовойтова – первый заместитель министра образования.
Светлана Шевченко
Фото: belta.by
Заместитель министра по налогам и сборам курирует налогообложение физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Среди прочего Светлана Шевченко несет в ведомстве персональную ответственность за неукоснительное выполнение требований Директивы «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».
Алексей Базан
12:30 28/09/2019