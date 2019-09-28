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В Носкевиче проснулась человечность: глава СК заявил, что сажать до суда надо меньше

Председатель Следственного комитета Беларуси совершил рабочую поездку в Брест. Об этом "Вечернему Бресту" сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.


В ходе визита Иван Носкевич провел личный прием граждан в СП ОАО «Брестгазоаппарат», а также провел совещание с руководством УСК по Брестской области, на котором были озвучены приоритетные направления деятельности. 

«В настоящее время нам необходимо пересмотреть практику применения меры пресечения в виде заключения под стражу. При отсутствии веских оснований для ее применения необходимо использовать альтернативные меры пресечения, в том числе залог», - отметил глава следственного ведомства.
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