



В ходе визита Иван Носкевич провел личный прием граждан в СП ОАО «Брестгазоаппарат», а также провел совещание с руководством УСК по Брестской области, на котором были озвучены приоритетные направления деятельности.





«В настоящее время нам необходимо пересмотреть практику применения меры пресечения в виде заключения под стражу. При отсутствии веских оснований для ее применения необходимо использовать альтернативные меры пресечения, в том числе залог», - отметил глава следственного ведомства.