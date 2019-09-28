Сенцову вручат Сахаровскую премию 23 октября

Об этом в Twitter 27 сентября сообщил брюссельский корреспондент "Радіо Свобода" Рикард Йозвяк.





"Сенцов получит свою Сахаровскую премию в Страсбурге 23 октября", – написал журналист.





С 1988 года премия Сахарова, основанная Европейским парламентом, ежегодно вручается людям или организациям, посвятившим себя свободе слова и защите прав человека. Ученый-физик Андрей Сахаров в конце 80-х годов стал неформальным лидером демократического движения в СССР.









25 октября 2018 года на специальной церемонии в Европарламенте Сенцов был объявлен лауреатом премии Сахарова. Размер премии – €50 тыс. 12 декабря 2018 года премию передали сестре Сенцова Наталье Каплан.





Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.





7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.



