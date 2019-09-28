Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Бывшего главу спецслужб Узбекистана приговорили к 18 годам заключения

Бывший председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиер Абдуллаев приговорен к 18 годам лишения свободы. Решение принял Военный суд республики.


Абдуллаева признали виновным во взяточничестве и злоупотреблении служебными положениями. Установлено, что он занимался организацией преступного сообщества, заключением сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательством, хищением чужого имущества.
CA-news
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru