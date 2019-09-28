Бывшего главу спецслужб Узбекистана приговорили к 18 годам заключения
Бывший председатель Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиер Абдуллаев приговорен к 18 годам лишения свободы. Решение принял Военный суд республики.
Абдуллаева признали виновным во взяточничестве и злоупотреблении служебными положениями. Установлено, что он занимался организацией преступного сообщества, заключением сделок вопреки интересам Узбекистана, вымогательством, хищением чужого имущества.
11:01 28/09/2019