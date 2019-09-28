Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

"Коммерсантъ FM": "Как бы не пришлось Лукашенко стать союзником поневоле"

Дмитрий Дризе — о заявлениях президента Беларуси.

"Коммерсантъ FM": "Как бы не пришлось Лукашенко стать союзником поневоле"
Фото: Reuters
Александр Лукашенко в очередной раз опроверг возможное объединение Беларуси и России, в том числе и для того, чтобы Владимир Путин смог продлить свои президентские полномочия. В четверг глава Беларуси принимал в Минске украинских журналистов. Лукашенко говорил, что никогда не предаст многовековую мечту белорусов о независимости. Он также предложил свой план урегулирования ситуации в Донбассе. 

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ, фото из открытого доступа


Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что столь частые рассуждения Лукашенко о независимости, скорее всего, неспроста.


Пока внимание всего мира приковано к полной драматизма сессии Генеральной ассамблеи ООН, главный союзник России выступил в новом для себя формате. Александр Лукашенко встретился в Минске с украинскими журналистами. Главный вопрос обсуждения — независимость Беларуси. Государственное телевидение республики вынесло в качестве главной темы отрывок из интервью президента, где он популярно объясняет, что его страна может с кем угодно сотрудничать, но она никогда не станет частью какого-то другого государства.

Это ответ на острый вопрос, видимо, в первую очередь для Беларуси, относительно так называемого белорусского транзита российской власти. Создается новый союз Беларуси и России, и возглавляет его Владимир Путин. Таким образом, он остается у власти на неограниченный срок. Александр Григорьевич все это опровергает на протяжении, наверное, уже целого года. И вот очередная большая встреча с прессой — и опять о том же. И что обращает на себя внимание, в своих выступлениях белорусский лидер стал частенько ссылаться на свои переговоры с коллегой тет-а-тет. Причем Лукашенко достаточно ярко демонстрирует, что с Путиным он на «ты».

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

«Я ему прямо сказал: “Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, выбрось это из головы”. Чисто эмоционально. Он говорит: “Да господь с тобой. У нас нет даже мысли такой”».


Еще, конечно же, обращает на себя внимание, что Александр Григорьевич назвал независимость республики многовековой мечтой всех белорусов, а себя — ее гарантом.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

«Я, что, на 26-м году президентства своем должен поставить крест не только на 25-летней независимой Беларуси, которой я тут, как могу, управляю, но вообще на мечтании всех белорусов? Веками мечтали быть независимыми. Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну».

Главное сказано — дальше частности. Александр Григорьевич, естественно, полностью поддерживает единую и неделимую Украину. У него есть свой сценарий, как добиться мира в Донбассе — ввести миротворцев. Что также обратило на себя внимание, рассказ Лукашенко о белорусской армии, которая готова отразить любую угрозу, хотя республике пока что никто не угрожает. И, конечно, у него есть планы закупать нефть не в России.


Понятно, что в ноябре в Беларуси парламентские выборы — нужно отвечать на упреки, мол, Лукашенко сдает страну Путину. Однако президент в сложном положении: доходы казны падают, Россия отказывается компенсировать налоговый маневр и выдавать дешевые кредиты. Америка — это, конечно, хорошо, но она предлагает любить демократию бесплатно. В этой связи закрадывается некое подозрение, что если Лукашенко так часто и по многу говорит о независимости, значит, действительно дело здесь нечисто. Нет, конечно, никто никого присоединять не собирается. Но по-другому помощь не выпишут — в этом и заключается проблема. При том что Россия говорит, что согласовала план углубленной интеграции. Конечно же, исключительно в экономике. Но где экономика, там, как известно, и до политики недалеко. Похоже, завязывается большая белорусская интрига. То, что сейчас происходит, очень похоже на большой торг. Как бы не пришлось Лукашенко стать союзником поневоле.
kommersant.ru
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru