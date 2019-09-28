Александр Лукашенко в очередной раз опроверг возможное объединение Беларуси и России, в том числе и для того, чтобы Владимир Путин смог продлить свои президентские полномочия. В четверг глава Беларуси принимал в Минске украинских журналистов. Лукашенко говорил, что никогда не предаст многовековую мечту белорусов о независимости. Он также предложил свой план урегулирования ситуации в Донбассе.





Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ, фото из открытого доступа





Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что столь частые рассуждения Лукашенко о независимости, скорее всего, неспроста.









Пока внимание всего мира приковано к полной драматизма сессии Генеральной ассамблеи ООН, главный союзник России выступил в новом для себя формате. Александр Лукашенко встретился в Минске с украинскими журналистами. Главный вопрос обсуждения — независимость Беларуси. Государственное телевидение республики вынесло в качестве главной темы отрывок из интервью президента, где он популярно объясняет, что его страна может с кем угодно сотрудничать, но она никогда не станет частью какого-то другого государства.





Это ответ на острый вопрос, видимо, в первую очередь для Беларуси, относительно так называемого белорусского транзита российской власти. Создается новый союз Беларуси и России, и возглавляет его Владимир Путин. Таким образом, он остается у власти на неограниченный срок. Александр Григорьевич все это опровергает на протяжении, наверное, уже целого года. И вот очередная большая встреча с прессой — и опять о том же. И что обращает на себя внимание, в своих выступлениях белорусский лидер стал частенько ссылаться на свои переговоры с коллегой тет-а-тет. Причем Лукашенко достаточно ярко демонстрирует, что с Путиным он на «ты».





Александр Лукашенко, президент Беларуси:





«Я ему прямо сказал: “Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, выбрось это из головы”. Чисто эмоционально. Он говорит: “Да господь с тобой. У нас нет даже мысли такой”».









Еще, конечно же, обращает на себя внимание, что Александр Григорьевич назвал независимость республики многовековой мечтой всех белорусов, а себя — ее гарантом.





Александр Лукашенко, президент Беларуси:





«Я, что, на 26-м году президентства своем должен поставить крест не только на 25-летней независимой Беларуси, которой я тут, как могу, управляю, но вообще на мечтании всех белорусов? Веками мечтали быть независимыми. Не настолько я держусь за это кресло, чтобы сдать страну».





Главное сказано — дальше частности. Александр Григорьевич, естественно, полностью поддерживает единую и неделимую Украину. У него есть свой сценарий, как добиться мира в Донбассе — ввести миротворцев. Что также обратило на себя внимание, рассказ Лукашенко о белорусской армии, которая готова отразить любую угрозу, хотя республике пока что никто не угрожает. И, конечно, у него есть планы закупать нефть не в России.









Понятно, что в ноябре в Беларуси парламентские выборы — нужно отвечать на упреки, мол, Лукашенко сдает страну Путину. Однако президент в сложном положении: доходы казны падают, Россия отказывается компенсировать налоговый маневр и выдавать дешевые кредиты. Америка — это, конечно, хорошо, но она предлагает любить демократию бесплатно. В этой связи закрадывается некое подозрение, что если Лукашенко так часто и по многу говорит о независимости, значит, действительно дело здесь нечисто. Нет, конечно, никто никого присоединять не собирается. Но по-другому помощь не выпишут — в этом и заключается проблема. При том что Россия говорит, что согласовала план углубленной интеграции. Конечно же, исключительно в экономике. Но где экономика, там, как известно, и до политики недалеко. Похоже, завязывается большая белорусская интрига. То, что сейчас происходит, очень похоже на большой торг. Как бы не пришлось Лукашенко стать союзником поневоле.



