Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Экс-президент Молдовы допрошен по делу о хищении $1 млрд

В доме Петра Лучинского прошел обыск.

Фото: Sputnik Молдова

Экс-глава Молдовы Петр Лучинский стал фигурантом расследования коррупционного скандала 2015 года.

Его допросили по делу о выводе $1 млрд из банковской системы страны, также в его доме прошел обыск, сообщает Moldpres со ссылкой на пресс-секретаря Антикоррупционной прокуратуры Каталину Богонос. 

Свою причастность к хищениям Лучинский категорически отрицает.
Речь идет об истории 4-летней давности, когда сразу из трех молдавских банков, которые контролировал Илан Шор (муж российской певицы Жасмин), вывели $1 млрд.

Деньги выдавались связанным с Шором компаниям в виде кредитов. Хищение миллиарда в итоге привело к девальвации молдавского лея и росту цен. В начале лета Шор бежал в Израиль.


В сентябре этого года парламент Молдовы назвал бенефициаром "кражи века" молдавского олигарха и экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. К такому выводу пришло детективное бюро Kroll, которое проводило расследование по просьбе молдавского правительства.

Напомним, Плахотнюк заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его активы в Молдавии заморожены.
focus.ua
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru