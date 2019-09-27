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Brexit: переговоры между ЕС и Британией снова завершились безрезультатно

Встреча между представителями Еврокомиссии и Великобритании относительно Brexit вновь завершились безрезультатно.

Как сообщает "Европейская правда", такой вывод можно сделать из сообщения на сайте Еврокомиссии.

Переговоры проходили в Брюсселе между главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье и британским министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли.

"Мишель Барнье подчеркнул, что в Соглашении о выходе необходимо иметь полностью оперативное решение, позволяющее избежать жесткой границы на острове Ирландия, защитить экономику всего острова и целостность Единого рынка", - говорится в сообщении.

"ЕС остается открытым и готов рассмотреть любые выполнимые и юридически действующие предложения, которые отвечают всем этим целям", - отметили в Еврокомиссии.


Как известно, Европейский Союз настаивает на том, чтобы пограничный контроль был установлен вдоль ирландской границы, если Великобритания оставит блок без соглашения, и британское правительство будет отвечать за это.

Ранее глава британского правительства Борис Джонсон отверг возможность введения так называемого backstop - временной отсрочка введения таможенного и пограничного контроля между двумя Ирландии.

Он настаивает на введении "альтернативных договоренностей", которые предусматривали бы технические решения, благодаря которым можно было бы избежать проверок на границе, но одновременно контролировать перемещение товаров и транспорта через границу.
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