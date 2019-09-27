И планы есть, и чиновники. Выполнять вот только эти планы некому

Другое дело покупка лояльности, для проявления которой не требуется поднимать зад с дивана. Этого добра хватает, хоть в розницу, хоть оптом.





Как бы того ни хотелось хозяину Дворца Независимости, но мобилизационное общество советского образца осталось в прошлом. Что знают современные студенты и школьники о шахтере Алексее Стаханове и трактористке Паше Ангелиной? Ровным счетом ничего. А вот о Месси знают все и многое. Да что Месси. В Беларуси периодически появляются блогеры с числом подписчиков, перехлестывающим за миллион.





Недавно у идеологической вертикали страны появился новый руководитель — Андрей Кунцевич. Свое кредо главный штатный комиссар сформулировал в интервью БЕЛТА: «Надо не прятаться от острых вопросов, которые волнуют наших людей, а совместно искать пути их решения, используя любые актуальные каналы для обратной связи. Это, пожалуй, есть главная задача идеологической вертикали власти на сегодня».





Главное — «не прятаться». И вот уже 1 сентября чиновник зачитывает приветствие главы государства гостям и участникам Дня белорусской письменности в Слониме, а 2 сентября вручает развивающую литературу для школьников разных возрастов в агрогородке Городец Шкловского района.





В ход идут любые каналы обратной связи. Важно, чтобы они были актуальными. Иначе острых вопросов от людей не дождаться. А без острых вопросов о каком совместном поиске ответов на них может идти речь?





Дивергенция, однако!





Не знаю, как у жителей Слонима и агрогородка Городец, но лично у меня к руководству страны накопилась масса вопросов, есть среди них и острые. И первым в списке стоит вопрос о росте доходов белорусов, не подкрепленный адекватными успехами в экономике.





Казалось бы, такую щедрость «государства для народа» следует только приветствовать. Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом полугодии составили 107% к уровню первого полугодия 2018 года. Но если мне память не изменяет, то «зарплата должна быть заработана», а «основа роста зарплат — повышение производительности труда». Это не мои слова. Подняться до такого уровня социально-экономических обобщений у меня кишка тонка.





А что мы имеем по факту? Если от динамики доходов перейти к динамике ВВП за аналогичные периоды, то получится 100,9% и 103% соответственно. Негусто. Такое впечатление, что кто-то целенаправленно пытается вернуть нас в 2011 год с его трехкратной девальвацией рубля и индексом потребительских цен в 208,7%.





Но сами только кошки родятся, а если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Кому? Кто подкладывает очередную мину под экономическую стабильность страны и ради чего? Один абзац, а сколько вопросов, и все острые! Надеюсь, Андрей Кунцевич не станет прятаться от ответов?





Между прочим, в «нашей России» доходы населения снижаются шестой год подряд. Не потому ли из-за ничтожного по белорусским меркам повода (отказ в регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму) десятки тысяч москвичей выходили на митинги?





Глядя на разнонаправленность изменений доходов внутри Союзного государства, так и хочется воскликнуть: «Дивергенция, однако!». Для тех, кто не понял, поясняю: слово «дивергенция» мы унаследовали от древних римлян. В вольном переводе с латыни оно означает «обнаруживать расхождение».





Для человека, возомнившего себя политологом, нет большего удовольствия, чем следить за дивергенцией двух родственных моделей. Матушка Россия, а к этому мнению с каждым днем склоняется все большее число серьезных аналитиков, скатывается в очередную революцию. Подкреплю столь неординарное утверждение высказыванием политолога Владимира Пастухова: «Я склонен рассматривать случившееся (протесты в Москве. — Ред.) как триггер формирования движения, которое уже прямо и непосредственно приведет к кардинальным переменам существующего общественного и государственного строя. Разумеется, это случится не завтра, и процесс этот будет многоступенчатым».





На смену эпохе «суверенной демократии», уверен Пастухов, пришла эпоха «наперсточной демократии». За восемь лет государство выстроило систему, исключающую любое несанкционированное политическое участие. Но сегодня «люди захотели именно того, чего власть ни при каких обстоятельствах не может им дать: доли контроля над ситуацией».





Накопившиеся в России противоречия не могут быть разрешены эволюционным путем. В стране сформировалась оппозиция, «которая стремится к столкновению как к самоцели».









Пришла беда, откуда не ждали





Белорусы давно уже обжили систему, «исключающую любое несанкционированное политическое участие». Однако проблемы, которые не замечает прикормленное население, все яснее осознаются на вершине властной вертикали. Иначе бы приближающийся праздник демократии (парламентские и президентские выборы) не назвали бы вакханалией.





Рассчитывать на силу в качестве социального стабилизатора не приходится. Печальный конец Союза нерушимого республик свободных тому наглядный пример. Вот и приходится мести по амбарам и скрести по сусекам. На год-полтора румяных колобков еще хватит. А дальше?





Открываю пресс-релиз совещания по актуальным вопросам развития экономики от 4 сентября: «Выполнение планов по всем направлениям — главная задача правительства. Там уже обижаться будет не на кого. Мы с вами спланировали, я утвердил эти плановые задания с вашей подачи, и выполнить мы их обязаны. Это задача не только каждого чиновника, но и каждого гражданина Беларуси».





Вот оно как! Пришла беда, откуда не ждали. И планы, утвержденные по всем направлениям, у нас есть. И правительство есть, и чиновники. И есть кому спросить с правительства и с чиновников. Выполнять вот только планы наши некому, а выполнять мы их обязаны.





Звоню приятелю-пенсионеру. Человек он продвинутый, тем не менее, конкретных указаний сверху, говорит, пока не получал. Сам же проявлять инициативу не торопится. Ждет методичку для пенсионеров. Что ж, и я подожду.