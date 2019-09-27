Михаил Пастухов: О выборах и об устройстве местной власти

Потому что страна оказалась разделенной на 110 избирательных округов, пишет Михаил Пастухов в колонке на сайте "Свободные новости плюс".





«Мягкий» вариант устройства





Сейчас в Беларуси 118 сельских районов и 115 городов областного и районного подчинения. В Минске, областных центрах и Бобруйске существует районное деление во главе с районной администрацией.





Районы и города отличаются друг от друга по численности населения, инфраструктуре и даже по уровню средних зарплат. Лидером во всех отношениях является Минск, фактически достигший двухмиллионного уровня жителей. Здесь концентрация населения достигла допустимых стандартов, как и жилая застройка.





Из областных центров по числу жителей лидирует Гомель (на 1 января 2019 г. — 536 тысяч), далее идут Могилев (383 тысячи), Витебск (373 тысячи), Гродно (373 тысячи), Брест (350 тысяч). В Бобруйске проживает 216 тысяч жителей, Барановичах — 179 тысяч, Борисове — 142 тысячи, Пинске — 137 тысяч, Орше — 114 тысяч, Мозыре — 112 тысяч, Солигорске — 105 тысяч, в Лиде — 102 тысячи, в Новополоцке — 101 тысяча.





Большая разбежка наблюдается в численности населения районов: от десятков тысяч до менее 10 тысяч. В частности, в Россонском районе живет меньше 9 тысяч человек, в Дрибинском и Краснопольском — чуть больше 9 тысяч.





С учетом приведенной статистики напрашивается «мягкий» вариант выравнивания районов по числу жителей. Это соответствует одному из вариантов правительственного проекта реформирования административно-территориального устройства страны (оставить примерно 100 районов). Дополнительно предлагается увеличить количество областей (округов) в целях равномерного распределения управленческих центров. Низовое звено управления может быть упразднено.





Однако при таком подходе остаются позабытыми наши города, где проживает три четверти населения (70%) Беларуси.





Что делать с городами?





Хотелось бы напомнить читателям «Снплюс», что в период Великого княжества Литовского 11 белорусских городов получили так называемое магдебургское право. Среди них: Брест (1390), Гродно (1391), Слуцк (1441), Высокое (1444), Полоцк (1498), Минск (1499), Могилев (1561), Мозырь (1577), Витебск (1597), Орша (1620), Мстиславль (1634).





Жители городов, получивших магдебургское право, имели право на формирование органов самоуправления, свой суд и магистрат (администрацию). Глава городского управления (войт) утверждался в должности великим князем и приносил клятву честно исполнять свои обязанности. Города сами определяли свое развитие, устанавливали льготы для отдельных сословий, собирали налоги для казны.





После долгожданного обретения независимости Беларуси 27 июля 1990 г. города Беларуси получили право на самоуправление в лице местных советов депутатов и подчиненных им исполкомов. Однако такая «вольница» продолжалась недолго, а именно: до выборов первого президента. В октябре 1994 г. в закон «О местном самоуправлении и местном хозяйстве в Республике Беларусь» были внесены поправки. В соответствии с ними упразднялись советы в 64 городах районного подчинения и 25 советов в районах крупных городов. Тогда Конституционный суд признал такие «новеллы» противоречащими Конституции и потребовал восстановить местное самоуправление в этих городах.





Позже, в сентябре 1995 г., А.Лукашенко издал указ №383 «О проведении реформы органов местного управления и самоуправления» и ряд иных указов, касающихся изменения структуры и численности местных советов депутатов, а также администрации в районах городов. Штатная численность советов была сокращена до трех единиц. Это означало, что местным советам пришел конец. По сути, они превращались в придатки исполнительной власти, переходившей в подчинение Администрации президента.





Попытки Конституционного суда признать президентские указы неконституционными в декабре 1995 г. успехом не увенчались, так как решения Конституционного суда перестали исполняться органами государственного управления.





С 1995 г. началось объединение городов областного подчинения с районами. Это коснулось 26 городов. Так, статус городов областного подчинения утратили Лида, Лунинец, Рогачев, Новогрудок, Кричев, Жлобин, Светлогорск, Речица, Слоним, Слуцк, Молодечно, Мозырь, Солигорск, Борисов. В январе 2013 г. «пали» Орша и Полоцк.









Почему это происходит? Формально «слияние» городов и районов объясняется необходимостью сокращения штатов исполкомовских работников, объединением сил и средств. На самом деле крупные города лишаются остатков самоуправления и права решать дела по своему усмотрению. Теперь все вопросы в городах решаются исключительно исполнительной властью. Понятно, что городам надо вернуть их право на самоуправление, в том числе избирать свой совет, мэра, исполком, суд, полицию, прокурора, казначея. На мой взгляд, как минимум 15 городов Беларуси, приблизившихся к 100-тысячной отметке, должны стать самостоятельными административно-территориальными единицами.





Какой я вижу реформу административно-территориального устройства





Если исходить из того, что в Беларуси необходимо восстановить не только местное самоуправление, но и парламентаризм в форме Верховного Совета в составе 260 депутатов, то оптимальным вариантом административно-территориального устройства (АТУ) может быть 100 районов с примерно равной численностью жителей и равным уровнем обеспечения. К этим районам надо добавить примерно 15—20 городов как самостоятельных административно-территориальных единиц. От районов и городов могут избираться депутаты в Верховный Совет по смешанной избирательной системе: от одномандатных округов и от партий, по спискам. От крупных городов представительство может быть больше одного депутата (в зависимости от числа проживающих в них избирателей).





Каждый депутат, избранный от округа, должен заботиться о своих избирателях, не побоюсь этого сравнения, как отец или мать. Он может стать даже депутатом местного совета, но не занимать должностей в исполнительном органе. К нему могут обращаться все местные жители как к своему представителю. Такую же связь с избирателями должны иметь и «партийные» депутаты, получившие голоса от этого округа. Вот тогда у нас будет тесная «смычка» депутатов и регионов. Она будет продолжаться от выборов к выборам.





Кому-то мои рассуждения могут показаться наивными. Однако их смысл сводится к тому, что при проведении реформы административно-территориального устройства мы должны, с одной стороны, обеспечить представительство депутатов от регионов, а с другой — гарантировать регионам самоуправление. Тогда мы станем современным европейским государством с прочной демократической основой.







