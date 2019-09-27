"8 декабря можем проснуться в другом государстве"

Вопреки обещаниям Румаса, правительство не опубликовало программу действий по реализации "союзного государства". А на общественную петицию Министерство экономики ответило, разместив сообщение на своем сайте.





Михаил Мацкевич и еще 11 активистов готовят иск в суд Московского района Минска. Ответчик – Министерство экономики, которое разместило ответ на коллективное обращение на своем сайте.





«Меня этот ответ не устраивает, и я собираюсь подать в суд на министерство», - говорит Михаил Мацкевич.





«Белорусский партизан» побеседовал с инициатором судебного разбирательства.









- Решение идти в суд уже принято либо это пока декларация о намерениях?





-Я готов идти в суд и обжаловать действия государственного органа – Министерства экономики. Минэкономики дало не письменный ответ заявителям, которые просили открыть содержание парафированных документов между Румасом и Медведевым, а разместили ответ на своем сайте.





Да, к сожалению, закон позволяет так действовать, но эти действия нарушают не только мои права, но и права моих соотечественников на получение общедоступной информации по закону «Об информации, информатизации и защите информации», а также Конституции.





Жалоба в суд,а перед тем – в Совет министров – единственная возможность добиться хоть какой-то транспарентности относительно интеграционных процессов. Да, я всерьез собираюсь подавать жалобу в суд.





- Письмо Минэкономики, размещенное на сайте, дало ответ на поставленные вопросы по интеграции?





- Если бы оно дало ответ на мои вопросы, то я не обращался бы в суд. Согласен: я не юрист-международник, но некоторые правительственные документы должны держаться в тайне. Но имплементация «союзного договора», на мой взгляд, покушается на конституционные основы государства.





А кроме того, никто не говорит, что на этот документ наложен гриф секретности или для служебного пользования, а раз не наложен – значит, документ открыт для общественности: деятельность государственных органов должна быть транспарентной, то есть, нет никаких законных оснований не предоставлять эту информацию.





Мне вообще непонятно, зачем сюда приплетать Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнерство. Кажется, это только ухищрения, и не более того.





- Какую цель преследуют ухищрения Минэкономики?





- Мне кажется, цель одна – не давать народу информацию о том, что готовится к подписанию 8 декабря между Александром Лукашенко и Владимиром Путином. Добавлю: еще 11 единомышленников готовы идти в суд, надеюсь, что судья, которому попадут наши заявления, объединит все 12 жалоб в одно дело.









- Вы обеспокоены тайными переговорами между Лукашенко и Путиным...





- А вы как считаете? Конечно, беспокоят. После мартовских событий процесс «углубления интеграции» развивается ускоренными темпами, многие стали впадать в алармизм: все, страна продана!





Существует другая позиция (Юрия Дракохруста, Артема Шрайбмана), которые считают переговоры по «углубленной интеграции» только очередным витком интеграционной игры, которая ведется уже в течение 20 лет.





Обе позиции имеют право на существование, но для настоящего гражданина, для гражданского общества, для страны лучше перебдеть, чем недобдеть. Иначе 8 декабря мы можем проснуться в другой стране и кусать локти, потому что мы ничего не сделали, чтобы предотвратить этот сценарий.





Я не поднимаю алармизма, но граждане должны высказать свою точку зрения. Я хотел бы анонсировать кампанию «Канстытуцыя.бел. Свежы вецер», которая ставит перед обществом один вопрос: быть или не быть независимой Беларуси?





И почему бы на такой легкий вопрос не ответить – да! Беларусь должна быть независимой.