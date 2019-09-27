"Ну, теперь можно окончательно порадоваться - вильнянаша! Тело Калиновского останется в Вильнюсе, раз и навсегда утвердив белорусское присутствие в этом городе (впрочем, оно там и было с момента его казни, поэтому ничего и не изменится, ни в Литве, ни в Беларуси). Произошло то, что и должно было произойти. Чуда не будет.





Как показала ссора вокруг зародившейся вдруг надежды перезахоронения его останков в Беларуси - нет ни одной темы, которая бы не могла разъединить белорусов. Так было вокруг празднования 100 лет БНР. Так вышло и сейчас.





Оказалось, что Калиновскому нет места в Беларуси! Для многих белорусов, кто не заметил последних 150 лет, изменивших мир, гораздо важнее сохранить своё эфемерное присутствие в Вильнюсе, чем укрепить его в Беларуси.









"Здесь уже русский мир", "Здесь Лукашенко и БРСМ". В страшном сне они видели, как Лукашенко и брсмовцы с красным флагом придут перезахоранивать революционера Калиновского. Это ж, конечно, национальная катастрофа - если ОНИ будут поклонятся НАШИМ героям.





Но лукашенки приходят и уходят. А после них - здесь останется пустота. Ни одного места, которое могло бы по настоящему стать культовым для белорусской нации. Беларусь, где твои герои?





Нам остаются только Куропаты. Культ невинной безропотной жертвы нам понятнее и ближе, чем культ героя. Кажется, что тоже жертвы (в ближайшей перспективе), но жертвы, взявшей в руки оружие, чтоб сражаться в неравной, казалось бы, совершенно безнадёжной битве с огромной империей за свои идеалы и свободу своей нации. И в дальней перспективе - победителя!





Нам остается лишь "линия сталина" да десятки советских памятников второй мировой войны. Мы в детстве ходили возлагать цветы в Масюковщину - место гибели советских военнопленных. Туда будет ходить мой сын.





Что касается могилы Калиновского в хоть и в близкой, но чужой стране - то для большинства белорусов она так и останется недоступной. Белорусы, которые имеют возможность получать визу через свои организации, и живущие в мечтах о некоей новой конфедерации Литвы и Беларуси, никогда не поймут реальные проблемы белорусов, которые сегодня не смогут заплатить за визу ни 35, ни, тем более, 80 евро. Страшно далеки они от народа.





Свой первый шенген я получил в 2011 году в возрасте почти 40 лет. У моей мамы и сестры никогда не было никакой визы. У моей жены ее нет сейчас. Так что сегодня близкий Вильнюс нам доступен точно также как далёкий Париж. Доступен только в мечтах.





Но мы всегда будем помнить о том, что Вильнюс - это НАШ город. Мы обязательно будем с вами в своих мечтах, когда Калинаускаса-Калиновского перезахоронят на кладбище Роса. И это, безусловно, утешит наше существование в стране, где "русский мир", "Лукашенко и БРСМ" и "линия сталина". А впереди вообще очередная "интеграция". Всё яснее становится: здесь будущего нет.





И аргументы некоторых наших авторитетов в пользу перезахоронения только не в Беларуси похожи на мысли о неминуемо предстоящей оккупации, а за ней и эвакуации наших ценностей и сокровищ: "Спасайся, кто может, спасай, что можно, спасём Калиновского от "русского мира", а то его могилу в Беларуси могут оскорбить..." Он русского мира тогда не побоялся - живым - и жизнь отдал в битве - неужели сейчас бы струсил - мёртвым (бессмертным!)?









А вообще неудивительно, что огромное количество людей бежит отсюда, кто с "картой поляка", кто находит политическое убежище, и живёт в некой идеальной Беларуси в своих фантазиях, а кто вообще уходит в мечты о ВКЛ, "литвинах", великой победе под Оршей в 1514 году и живёт там... Там и в правду, комфортнее, чем здесь и сейчас.





Порадуемся за Калиновского - он отдал жизнь, чтобы хотя бы быть похороненным в свободной стране", - пишет Дрозд в своем Фейсбуке.