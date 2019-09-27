Мальчик Коля. 15 лет от роду. Он же сын гражданина Лукашенко.





25 сентября этот молодой человек посетил минский дом-интернат. Он приехал не один, а с большой делегацией.





Члены данной делегации, скорее всего, этот привезенный с президентских полей урожай сами же и собирали, комплектовали и доставили для дарения от имени гражданина Лукашенко.





Соленья, различные варенья, мед да картофель, яблоки да соки, дыни да арбузы. Ну, все что на полях президентских плодится и размножается.





Плюс каждому из четырех сотен проживающих в доме-интернате вручили по теплому шерстяному пледу белорусского производства. А затем, после всех вручений, посиделочки в виде чаепития устроили. Милое дело и красота.









А кто против? Помогать надо, если есть возможность, тут вопросов нет и быть не может.





Вопрос в другом. Товарищи, за чей счет банкет? Чьи деньги тут замешаны — личные или народные?





Параллельно возникает масса других вопросов:





Свита Николая — она вообще работает, учится? Или у них работа такая — быть рядом с президентским сыном?





Сколько представителей президентской охраны это мероприятие обслуживало? А сколько работников ТВ и других СМИ данный «выход в свет» сопровождало и освещало? Сколько авто было выделено для перевозки делегации и урожая?





Это ж какие средства вложены, чтобы нам показать младшего сына президента и его окружение! И что он сделал для страны такого, чтобы нам это ежегодно демонстрировали госСМИ?









Я знаю десятки детей младше Коли, которые вместе с родителями работают в полях, ходят в лес по грибы-ягоды, а на заработанные деньги покупают себе обновки к школе (потому что у взрослых зарплата не по обещанных 500 долларов). А жить и есть хочется. И они трудяги с малых лет, без пиара.





Почему этих детей не показывают по всем телеканалам страны?