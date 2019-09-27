"Зеленые" определились со своим участием в выборах

Такое решение было принято на съезде партии 24 сентября.





"Мы хотели бы подчеркнуть, что не считаем эту кампанию выборами и не намерены делать вид, что боремся за места в Палате представителей. Мы хорошо осознаем, что настоящих выборов в стране давным-давно не происходит, равно как не существует и законно избранного Парламента. Мы рассматриваем свое участие в этом процессе исключительно как информационную кампанию", - говорится в заявлении партии.





"Зеленые" собираются воспользоваться возможностью доступа к публичному пространству, который дает избирательная кампания, и привлечь общественное внимание к важным проблемам, среди которых они выделяют проблему сохранения независимости Республики Беларусь в свете возникшей угрозы "углубленной интеграции" с Россией, а также недопустимость запуска АЭС в Островце к выполнению всех международных и общественных рекомендаций и всесторонней и прозрачной экспертизы проекта.





"Зеленые" подчеркивают, что Беларусь нуждается в переходе на возобновляемую энергетику как почве для энергетической и экономической независимости.





"Все кандидаты готовы представить свои площадки молодежи, которая хочет присоединиться к глобальным климатическим акциям. В условиях, когда закон о массовых мероприятиях делает подобные действия фактически невозможными, мы считаем важным обеспечить легальные и безопасные площадки для выражения молодежью своих позиций, - подчеркивается в заявлении партии . - Мы также готовы предоставить свои площадки активистом кампании в поддержку независимости Беларуси (при отсутствии противоречий с ценностями Зеленых)".