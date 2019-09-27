



Судья Иван Костян Центрального районного суда г. Минска оштрафовал его на 20 базовых величин (510 рублей).





Урбанович намерен обжаловать постановление суда, поскольку считает наказание незаконным. Активист говорит, что ни пикетирования, ни другой массовой акции 25 августа в парке Янки Купалы молодофронтовцы не проводили.





Максим Урбанович. — Сначала посетили Красный костел и там провели молитву за Беларусь, а оттуда доехали на велосипедах до парка Янки Купалы. «В тот день мы организовали велосипедный пробег через Минск в Куропаты, нас было четверо, — рассказал " Свободе . — Сначала посетили Красный костел и там провели молитву за Беларусь, а оттуда доехали на велосипедах до парка Янки Купалы.





Там возложили цветы и свечи к памятнику, сфотографировались с бело-красно-белыми флагами и поехали дальше через город. Ехали с флагами, нас никто не останавливал. И в парке у нас плакатов не было, лозунгов не выкрикивали.





На процессе свидетель, сотрудник минской милиции Сергей Астафьев, в своих показаниях фактически подтвердил, что пикета или массовой уличной акции в тот день в парке Янки Купалы молодофронтовцы не проводили.





Согласно показаниям сотрудника милиции, события, в которых принимал участие Максим Урбанович, длились не более 3-4 минут и состояли всего из трех действий:





«Положили свечи, достали флаги и сфотографировались. Но разрешения на акцию от Мингорисполкома не было», — сообщил суду сотрудник милиции.









Одним из свидетелей на процессе был брат Максима Урбановича, председатель «Молодого фронта» Денис Урбанович. Активист сообщил, что они сфотографировались под историческим бело-красно-белым флагом и цветами, свечами «почтили память народного поэта Янки Купалы». По словам Урбановича, это заняло не более полутора минут.





4 сентября за возложение цветов к памятнику Янке Купале в том же Центральном районном суде будут судить Дениса Урбановича, а также активиста «Молодого фронта» Виталия Тригубова. Четвертый участник велосипедного пробега, школьник Илларион Трусов, к суду не привлекался по причине того, что он несовершеннолетний.