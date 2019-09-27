К нам приедет премьер Пакистана
Премьер-министр Пакистана Имран Хан планирует посетить Беларусь до конца года.
Об этом сообщил посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович на открытии в Лахоре белорусско-пакистанского бизнес-форума. Мероприятие организовано на полях международной промышленной выставки IEMA и проходит под эгидой Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси.
На форуме ведущие белорусские промышленные предприятия и научные учреждения презентуют пакистанской аудитории свои бренды.
Источник: belta.by
14:14 27/09/2019