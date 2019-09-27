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К нам приедет премьер Пакистана

Премьер-министр Пакистана Имран Хан планирует посетить Беларусь до конца года.

Об этом сообщил посол Беларуси в Пакистане Андрей Ермолович на открытии в Лахоре белорусско-пакистанского бизнес-форума. Мероприятие организовано на полях международной промышленной выставки IEMA и проходит под эгидой Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Министерства иностранных дел Беларуси.

На форуме ведущие белорусские промышленные предприятия и научные учреждения презентуют пакистанской аудитории свои бренды.
Источник: belta.by
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