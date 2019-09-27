Вице-премьер Украины назвал СНГ клубом неудачников
Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба высказал свое мнение об СНГ.
"СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история", — сказал он в интервью "Европейской правде".
– Евроинтеграции этот клуб не мешает?
– Он не может ничему мешать в принципе, потому что он ни на что не способен.
СНГ - действительно на сегодня странное содруженство из преимущественно азиатских стран, которое к тому существует скорее на бумаге, нежели в реальности Сейчас туда входят помимо Беларуси - Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Украина хоть и являлась государством-учредителем СНГ, никогда не была членом Содружества.
"Белорусский партизан"
12:42 27/09/2019