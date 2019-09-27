Вице-премьер Украины назвал СНГ клубом неудачников

"СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история", — сказал он в интервью " Европейской правде ".





– Евроинтеграции этот клуб не мешает?

– Он не может ничему мешать в принципе, потому что он ни на что не способен.









СНГ - действительно на сегодня странное содруженство из преимущественно азиатских стран, которое к тому существует скорее на бумаге, нежели в реальности Сейчас туда входят помимо Беларуси - Азербайджан , Армения , Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.





Украина хоть и являлась государством-учредителем СНГ, никогда не была членом Содружества.