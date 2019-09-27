Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вице-премьер Украины назвал СНГ клубом неудачников

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции с Евросоюзом Дмитрий Кулеба высказал свое мнение об СНГ.

"СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать. Поэтому лично для меня СНГ — это закрытая история", — сказал он в интервью "Европейской правде".

– Евроинтеграции этот клуб не мешает?

– Он не может ничему мешать в принципе, потому что он ни на что не способен.


СНГ - действительно на сегодня странное содруженство из преимущественно азиатских стран, которое к тому существует скорее на бумаге, нежели в реальности Сейчас туда входят помимо Беларуси - Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан,  Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Украина хоть и являлась государством-учредителем СНГ, никогда не была членом Содружества.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия





Блоги
Игорь Масловский
Я не против, я ЗА!
Анатолий Лебедько
Магiлёўскiя «#Бурбалкi» – о плачущем Марзалюке,...
Владимир Подгол
Журналистам цитаты учить и гарелочку пить.
Павел Знавец
Кремлёвский "сукин сын".
Валерий Щукин
Чем закончится для следователя приказание...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru