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Лукашенко решил придержать язык

После публикации стенограммы разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа белорусский лидер решил быть осторожнее в телефонных разговорах.


В этом он признался на встрече с украинскими журналистами.

«Там всякое может быть. Ну особенно с близкими мне людьми. Вот с Зеленским мы разговаривали. Там же не только нефтепродукты. Там будущие наши встречи, переговоры и шутки, и прибаутки, и как встретимся, и где, в неофициальной обстановке и так далее, — сказал Лукашенко. - Я сейчас думаю: надо быть поаккуратнее. Вот так возникнет ситуация и придется этот разговор опубликовывать там — мы-то не опубликуем, мы не записываем эти переговоры, но все-таки, наверное, надо это делать. Я спустя 25 лет прихожу к тому, что надо делать, ибо потом не отбрехнешься».

Этот фрагмент признания Лукашенко вчера вечером был показан в эфире БТ.

Сам Лукашенко поклялся собственными детьми и своим зоровьем, что разговоры с другими президентами не записывает. 
"Белорусский партизан"
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