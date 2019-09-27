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Украинские журналисты о Лукашенко: Неплохой актер

Впечатления гостей из Украины о встрече в Минске – как она готовилась и чем удивила.

Украинские журналисты о Лукашенко: Неплохой актер
Накануне Лукашенко встретился с журналистами из Украины. За круглый стол были приглашены представители информагентств «Укринформ», «Интерфакс-Украина», телеканалов «Украина», «112 Украина», «1+1» и газеты «Правительственный курьер».


Корреспондент телеканала ТСН Ольга Кошеленко рассказала о том, как украинских журналистов принимали в Минске. В сюжете телеканала о беседе с Лукашенко она поделилась своими впечатлениями. Именно она задала вопрос о том, станет ли Крым снова украинским.

В первую очередь Ольгу Кошеленко удивила сама организация мероприятия. По ее словам, обычно журналисты просят о встрече, интервью. В случае с руководителем Беларуси все было наоборот: их из Украины пригласили сами белорусы.  

Кроме того, гостей заранее попросили написать о себе краткие биографические сведения, а также предоставить для ознакомления вопросы, которые они планировали задать Лукашенко.

— Могу сказать сразу, что заявленных вопросов никто не придерживался, а сама беседа длилась вместо запланированного часа около трех, — рассказала журналистка.

Второй удивительный момент для сотрудницы ТСН — интервью, которые ей с коллегами пришлось давать белорусским журналистам:

— И до встречи, и после нее. О наших ожиданиях, впечатлениях. Такого профессионального внимания к себе со стороны коллег я никогда не встречала. Нигде, наверное, уже такое не практикуется.

По словам Ольги Кошеленко, главным вопросом, который интересовал украинцев, было будущее Беларуси в союзе с Россией. Что ждать Украине от нашей страны?

На эти вопросы Лукашенко отвечал словами о большой экономической и политической зависимости от России. А также о выгодах, которые Беларусь получает от союзнических отношений с Москвой.

Он заверил гостей, что речи о едином государстве с одним президентом и одной армией речь не идет:

— Потому что он и далее собирается руководить Беларусью. В следующем году, кстати, у них президентские выборы. И все 25 лет их традиционно выигрывает Лукашенко.


В конце сюжета Ольга Кошеленко пересказала слова Лукашенко о Владимире Зеленском:

— Ничего, что молодой и без опыта, ничего, что актер. Мол,  все политики — немного актеры.

И добавила, что именно такое впечатление встреча с главой Беларуси у нее и оставила. С ней согласилась и телеведущая канала:

— Судя по тому, что я от тебя, Оля, услышала, у меня тоже сложилось впечатление, что Лукашенко — неплохой актер. 
Источник: gazetaby.com
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