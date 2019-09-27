Как на заявления Лукашенко о Крыме, интеграции и нефти отреагировали в Москве и Киеве
Почитали, что пишут «Коммерсантъ», lenta.ru, УНИАН и другие.
Украинские журналисты идут на встречу с Лукашенко. Фото БЕЛТА
Заявления Александра Лукашенко, прозвучавшие на встрече с группой украинских журналистов, не остались без внимания в Москве и Киеве. Предлагаем вашему вниманию краткий обзор украинской и российской прессы, пишет Салідарнасць.
Российский «Коммерсантъ», наделавший недавно немало шуму публикацией подробностей проекта «углубленной интеграции», вынес в заголовок цитату из объяснений руководителя Беларуси, почему тот не боится поглощения нашей страны Россией:
— Нет даже такой идеи и мысли объединения двух государств и продления там своих полномочий. Знаете, это как-то слишком мелко — вот так взять и объединить Беларусь и Россию и продлить свои полномочия. Россия огромная, мощная страна, богатая. Если уже встанет вопрос продления власти одного человека... Слушайте, они найдут десяток вариантов. Но я знаю другое: у президента Путина нет цели любой ценой сохранить себя во власти.
Издание приводит слова главы Беларуси о Крыме, который, по его словам, уже не вернется в состав Украины.
Lenta.ru опубликовала целую подборку цитат из заявлений Лукашенко. От слов о преемнике, которым может стать только «человек, избранный народом». До намеков на необходимость снизить цену на энергоресурсы — слова о Викторе Януковиче, при котором из-за резко подорожавшего для украинцев российского газа «между странами пробежала первая трещина».
Газета.ru увидела в словах Лукашенко конец «Дружбе». Мол, глава Беларуси начал искать альтернативу российской нефти.
РИА Новости публикует заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, прокомментировавшего заявление из Минска о готовности отправить в Донбасс миротворцев.
По его словам, подобные вопросы должны решать участники конфликта:
— Ими являются с одной стороны Киев, а с другой стороны — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение.
Украинские СМИ публикуют подборки заявлений Александра Лукашенко практически без комментариев. Главная новость здесь — встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Кирилл Иванов
09:43 27/09/2019