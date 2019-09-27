Человеку в инвалидной коляске для встреч с избирателями дали помещение, куда ему трудно попасть
На сегодняшний день среди более полутысячи потенциальных кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва есть только один человек в инвалидной коляске. Об этом Свободе сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Речь идет о Евгении Шевко, председателя республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. Его инициативная группа собирает подписи за выдвижение кандидатом в депутаты по Купаловскому избирательному округу № 95.
Председатель правления Белорусского общества инвалидов Владимир Потапенко обратился в Центризбирком. Он считает, что Евгений Шевко находится в неравных условиях с другими претендентами. Дело в том, что для встреч кандидатов с избирателями власти отвели помещение, в которое человеку с инвалидностью трудно попасть.
Однако ЦИК жалобы не удовлетворила. Председатель комиссии Лидия Ермошина пояснила отказ так:
«Здесь идет речь о формальном равенстве. Ну не ходят избиратели на встрече с кандидатами. В лучшем случае придут всего несколько пенсионеров. И все».
Кстати, в Овальном зале Дома правительства, где проходят пленарные заседания депутатов, после ремонта, который сделали в конце 2018 году, появился специальный микрофон, к которому может без всяких проблем подъехать человек в инвалидной коляске.
09:42 27/09/2019
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