







Речь идет о Евгении Шевко, председателя республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. Его инициативная группа собирает подписи за выдвижение кандидатом в депутаты по Купаловскому избирательному округу № 95.





Председатель правления Белорусского общества инвалидов Владимир Потапенко обратился в Центризбирком. Он считает, что Евгений Шевко находится в неравных условиях с другими претендентами. Дело в том, что для встреч кандидатов с избирателями власти отвели помещение, в которое человеку с инвалидностью трудно попасть.









Однако ЦИК жалобы не удовлетворила. Председатель комиссии Лидия Ермошина пояснила отказ так:





«Здесь идет речь о формальном равенстве. Ну не ходят избиратели на встрече с кандидатами. В лучшем случае придут всего несколько пенсионеров. И все».





Кстати, в Овальном зале Дома правительства, где проходят пленарные заседания депутатов, после ремонта, который сделали в конце 2018 году, появился специальный микрофон, к которому может без всяких проблем подъехать человек в инвалидной коляске.