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Человеку в инвалидной коляске для встреч с избирателями дали помещение, куда ему трудно попасть

На сегодняшний день среди более полутысячи потенциальных кандидатов в депутаты Палаты представителей седьмого созыва есть только один человек в инвалидной коляске. Об этом Свободе сообщили в Центральной избирательной комиссии.



Речь идет о Евгении Шевко, председателя республиканской ассоциации инвалидов-колясочников. Его инициативная группа собирает подписи за выдвижение кандидатом в депутаты по Купаловскому избирательному округу № 95.

Председатель правления Белорусского общества инвалидов Владимир Потапенко обратился в Центризбирком. Он считает, что Евгений Шевко находится в неравных условиях с другими претендентами. Дело в том, что для встреч кандидатов с избирателями власти отвели помещение, в которое человеку с инвалидностью трудно попасть.


Однако ЦИК жалобы не удовлетворила. Председатель комиссии Лидия Ермошина пояснила отказ так:

«Здесь идет речь о формальном равенстве. Ну не ходят избиратели на встрече с кандидатами. В лучшем случае придут всего несколько пенсионеров. И все».

Кстати, в Овальном зале Дома правительства, где проходят пленарные заседания депутатов, после ремонта, который сделали в конце 2018 году, появился специальный микрофон, к которому может без всяких проблем подъехать человек в инвалидной коляске.
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