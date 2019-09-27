Беларусь в ООН призвала отказаться от РСМД

Об этом он заявил во время своего выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября 2019 года, пишет reform.by





Владимир Макей. Скриншот трансляции ООН





Владимир Макей озвучил инициативу президента Беларуси о разработке декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе и отказа от их производства, сообщает пресс-служба МИД.





«Наша страна предлагает безотлагательно начать работу по подготовке проекта декларации. Призываем государства по обе стороны Атлантики, которым небезразлична судьба человечества, поддержать нас в этом начинании», — заявил глава МИД Беларуси.









По мнению представителя Беларуси, подходящими площадками для разработки декларации могли бы быть ООН и ОБСЕ.





Макей напомнил, что Беларусь является полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, не выходила из него, и не намерена производить или размещать эти ракеты, если они не будут угрожать безопасности страны.





Предложение Беларуси укладывается в общую логику необходимости ухода от конфронтации и возобновления широкого диалога по ключевым вопросам международной безопасности. Владимир Макей заявил, что Беларусь последовательно выступает за новый переговорный процесс, аналогичный Хельсинкскому процессу, который бы стабилизировал международные отношения, укрепил международный диалог и повысил предсказуемость.





Глава МИД Беларуси считает, что следующий юбилейный саммит ООН не должен стать очередным протокольным мероприятием, а мировые лидеры обязаны предотвратить угрозу конфликта глобального масштаба. В противном случае «зловещий призрак третьей мировой войны может стать реальностью», отметил Владимир Макей.



