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Президентами рождаются, считает Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что президентом нужно родиться и иметь "химию" с народом.

"Ты будешь называться президентом, но ты не станешь им, если им не родился. Настоящим президентом, когда между тобой и народом химия какая-то, ты должен родиться. Если у тебя от рождения этого нет, ты не станешь президентом, будешь хорошим управленцем, плохим или средним", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с представителями украинских СМИ. Его цитирует госагентство БелТА.

Отвечая на вопрос, смог ли бы на выборах президента Беларуси победить несистемный кандидат, условно говоря, артист, Лукашенко заявил, что в стране к выборам  совершенно иной подход и несколько иная действительность. "У нас социально ориентированная экономика, мы не станем все резать на куски и приватизировать, у нас нет олигархата, олигархических кланов, которые влияли бы на власть и, упаси бог, на президента", - отметил глава государства.


По мнению Лукашенко, пока вариант с выбором на пост президента артиста в Беларуси невозможен.

Вместе с тем он подчеркнул, что дело не в роде занятий - артист или шоумен, а в самом человеке. "Люди привыкли, уже приучены идти от жизни, смотреть, кто он такой. Нет той ситуации, когда люди, закрыв глаза, могут за кого-то проголосовать, это невозможно", - пояснил глава государства.
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