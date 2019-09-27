Украинские журналисты подарили Лукашенко вышиванку
Об этом сообщает украинское издание "Сегодня".
Украинскую вышиванку вручил Александру Лукашенко главный редактор канала "Украина" Юрий Сугак. Белорусский лидер пообещал непременно носить.
Как сообщает издание, Александр Лукашенко пришел на встречу ровно в 10:30 и начал разговор с заверений: Украина и Беларусь всегда были, есть и останутся друзьями. И ждать подвоха со стороны Минска Киеву не стоит.
"Не ждите от нас пакости! Мы не можем быть врагами вашего народа. Я никогда на это не пойду", – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Встреча с украинскими журналистами состоялась накануне Форума регионов, где впервые очно познакомятся Александр Лукашенко и Владимир Зеленский.
08:16 27/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.