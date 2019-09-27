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Макей: мир становится близок к точке невозврата без решительных действий в борьбе с изменением климата

Мир становится близок к точке невозврата без решительных действий в борьбе с изменением климата. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил сегодня, выступая на общей дискуссии 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, как на фоне постоянно увеличивающегося населения планеты и, как следствие, роста эксплуатации ограниченных ресурсов Земли обостряется проблема изменения климата. Наверное, мы очень близки к точке невозврата, если не будут предприняты самые решительные действия. Пока же усилия международного сообщества по сокращению выбросов явно отстают от динамики разрушительных процессов климатических изменений", - констатировал Владимир Макей.

Он заявил, что Беларусь как ответственный участник коллективных усилий по борьбе с изменением климата намерена взять на себя безусловное обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом исключительно за счет собственных ресурсов.


"Мощный импульс переходу к низкоуглеродной экономике придал бы запуск мотивационного механизма, предусматривающего передачу развивающимся странам передовых знаний и технологий, а также климатические инвестиции", - отметил министр.
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