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У Путина есть специальный толстый мобильный, чтобы чужие не прослушивали разговор

В Кремле похвастались, что разговоры Путина никто не может расшифровать.

Президент России Владимир Путин имеет несколько телефонов, один из них – потолще – использует для официальных связей. Об этом Московскому комсомольцусообщили источники в Кремле.

«Мобильный не простой, он немного толще чем те, которыми пользуемся мы. Предусмотрено несколько уровней защиты, в частности – от искажения сигнала и прослушки», – сказал собеседник, добавив, что вероятность того, что разговор перехватят – нулевая. 


Спецсвязь, объясняет чиновник, пользуется военными спутниками: «Сигнал, даже если его кто-то поймает, зашифрованный с использованием секретных разработок».

Источник в Кремле уверяет, что для расшифровки "понадобится больше года". «Это ответ на вопрос, почему ни один из телефонных разговоров Путина не был опубликован иностранной разведкой», – похвастался собеседник, заметив, что в машине у Путина «целая телефонная станция».
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