«Мобильный не простой, он немного толще чем те, которыми пользуемся мы. Предусмотрено несколько уровней защиты, в частности – от искажения сигнала и прослушки», – сказал собеседник, добавив, что вероятность того, что разговор перехватят – нулевая.









Спецсвязь, объясняет чиновник, пользуется военными спутниками: «Сигнал, даже если его кто-то поймает, зашифрованный с использованием секретных разработок».





Источник в Кремле уверяет, что для расшифровки "понадобится больше года". «Это ответ на вопрос, почему ни один из телефонных разговоров Путина не был опубликован иностранной разведкой», – похвастался собеседник, заметив, что в машине у Путина «целая телефонная станция».



