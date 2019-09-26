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Российское государственное агентство назвало Минск преградой для НАТО на пути к Москве

Присутствие американских военных в Литве усилит напряжение, вызванное наращиванием группировки НАТО в Восточной Европе, заявил RT военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

«Посмотрим, как Беларусь будет реагировать на то, что в десяти километрах от ее границы находятся американские танки и 500 американских военнослужащих, которые будут нацелены на то, чтобы совершить бросок на белорусскую землю. Безусловно, Минск лежит на пути войск НАТО к территории России», — отметил эксперт.

В сентябре Минобороны Литвы анонсировало переброску в страну на полгода около 500 американских военнослужащих, 30 танков M1 Abrams, 25 боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley и 70 единиц другой техники.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Беларуси размещать на своей территории российскую военную базу.
Источник: "Наша Нива"
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