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Меркель: Трамп смог добиться, что его твиты заменили официальные заявления для прессы

Президент США Дональд Трамп смог добиться того, что его твиты превратились в настоящие официальные заявления для прессы. Такое мнение высказала в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на конгрессе по случаю 70-летия газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. Трансляция мероприятия велась на сайте издания.

«Очень интересно то, что ему удалось посредством твитов склонить все классические СМИ к тому, чтобы они следовали за ним», — сказала Меркель. По ее словам, «это означает своего рода коммуникацию с внешним миром», когда обычные официальные заявления для прессы больше не играют такой доминантной роли, как раньше.

«По этому можно судить, какие перемены произошли», — добавила канцлер. Сама Меркель не имеет личного аккаунта в Twitter и пока не собирается его заводить. «За нас это делает [официальный представитель Кабмина] Штеффен Зайберт и другие представители», — напомнила она.
ТАСС
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