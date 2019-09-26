Романчук: Черное зеркало Лукашенко

— Складывается впечатление, что Александр Лукашенко живёт в неком своём мире. Он явно не совпадает с реальным. Он даже сильно отличается от того мира, который рисуется статистическими данными Белстата, Нацбанка и Совмина, — считает Ярослав Романчук. — Александр Григорьевич в своём зазеркалье рассуждает про Хельсинки 2.0, стратегическое партнёрство с Китаем и равные условия союза с Россией.





Волшебное зеркало жёсткого информационного круга, которое настраивает самое ближайшее окружение Александра Лукашенко, регулярно даёт ему политически корректные ответы на все вопросы, которые он задаёт. Это окружение настолько хорошо его изучило, что для «волшебного зеркала» не составляет труда из любой ситуации выйти с заключением: «Вы на свете всех милее, всех мудрее и нужнее».





Насмотревшись в такое зеркало, Лукашенко выходит в реальный мир… и разница между реальностью и восприятием становится заметной уже даже для простых работяг.









Про пресловутые «по $ 500» даже не говорим. Про борьбу с тунеядцами промолчим. Про модернизацию цементных, деревообрабатывающих, стекольным, машиностроительных заводов – пропустим. Про хронику школьной реформы не будем. Про реформу системы здравоохранения, погрязшей в откатах, распилах — говорить уже приелось, а изменений всё нет.





Но есть одна очень чувствительная тема, которая просто кричит в души белорусов.





Романчук напоминает, как Лукашенко, руководители Совмина, в том числе Минфина, поодиночке и хором заявляли: «Ни рубля бюджетных денег в тупиковые, убыточные, провальные проекты коммерческих организаций. Хватит давать деньги под обещания».





Экономист приводит реальные цифры из публикации Нацбанка.





— В январе – июне 2018-го на покрытие убытков коммерческих организаций было выделено BYN 976,3 млн рублей из бюджета (деньги налогоплательщиков). В I полугодии 2019 года на эти же цели было выделено уже… BYN1150,1 млн или на 17,8% больше!









Для сравнения в I полугодии 2018 года по сравнению с I полугодием 2017-го темпы роста бюджетной помощи на покрытие убытков были 10,2%.





То есть Лукашенко, премьер Румас, министр финансов Ермолович заявляют одно, а делают другое. Мы им предлагаем удвоить зарплату учителей и воспитателей детским садов, а они разводят руками: мол, денег в бюджете нет. На покрытие убытков $ 575 млн. в рублёвом эквиваленте только за полгода нашли, а на учителей/воспитателей нет.





...Тратить на бездельников (и/или коррупционеров) «красных директоров» 1,9% ВВП в I полугодии 2019г. – это в два раза больше, чем мы тратим на свою армию. Это в три раза больше, чем правительство тратит на физическую культуру и спорт.





Как такое может быть, когда Александр Лукашенко публично требует прекратить такие прочные, аморальные практики, подрывающие суверенитет экономическую безопасность Республики Беларусь? — не скрывает возмущения Ярослав Романчук.





Он предполагает, что либо Лукашенко не знает, что творит правительство, что маловероятно, ведь многие суммы выделяются его декретами/указами.





Либо глава государства сознательно говорит одно, а делает другое (лапша на уши одним — «живые» деньги налогоплательщиков другим).





Либо просто иначе не умеет и не хочет учиться.





— А если Лукашенко, погружённый в своё «волшебное зеркало», вообще отрешился от управления реальной экономикой, ...тогда как достучаться, докричаться до Александра Григорьевича? ...Остаётся одна надежда на …лайк, — заключает Романчук. — Прочитает глава страны этот пост и оценит собственноручно. Только такой способ остаётся узнать, доходит ли объективная, описывающая реальную ситуацию в экономике и бизнесе информация до президента.