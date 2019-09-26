Роберт Бедронь / Reuters





Заявляя кандидатуру Бедроня, евродепутат и лидер польских социал-демократов Лешек Миллер выразил уверенность, что он имеет лучшие качества для этой должности. Так ли это? Мы собрали пять фактов про Бедроня и... кажется, Александру Лукашенко он не понравится, передает "Еврорадио"





1. Атеист

"Весна" — новая партия. Её официальная презентация состоялась только в этом году. В либеральную повестку, которую продвигает Бедронь, включено ограничение роли католической церкви в польской политике и большее разделение Костёла и государства. Также политик предлагает либерализацию закона против абортов. Всё это очень расходится с повесткой, который предлагает полякам консервативная правящая партия "Право и справедливость".





2. Открытый гей

Роберт Бедронь — открытый гей, который уже много лет живёт в браке и выступает за легализацию однополых браков в Польше. На родине политик терпел гонения и даже был избит на почве гомофобии. В Беларуси представителей ЛГБТ-сообщества также избивают на улицах, они находятся под идеологическим давлением. Гомофобные высказывания в разное время позволяли себе глава государства Александр Лукашенко и экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич.





3. Знает о нарушениях прав человека в Беларуси

"Соблюдение прав человека в Беларуси — ключевой вопрос", — сказал Бедронь сразу после избрания главой делегации Европарламента по связям с Беларусью.





4. Когда был мэром, ездил на велосипеде

В 2014 году Бедронь выиграл выборы мэра в городе Слупске на севере Польши, набрав 57% голосов. Свою компанию политик построил на том, что он "не местный" — то есть не имеет в регионе коррупционных связей. На посту мэра Бедронь отказался от служебного автомобиля и лишил работников ратуши доплат на бензин, а финансовую отчётность муниципалитета стал публиковать на своей странице в "Фейсбуке".





Роберт Бедронь / Reuters





5. Карьеру больше связывает с Брюсселем, чем с Варшавой

Так говорят в том числе и потому, что Бедронь возглавил делегацию Европарламента по связям с Беларусью. Но есть в Польше и силы, которые видят в 43-летнем Бедроне реального кандидата на пост президента страны. Выборы пройдут в 2020 году.





Сейчас Европарламент не поддерживает официальных отношений с парламентом Беларуси, но там надеются, что после ноябрьских выборов в нашей стране взаимодействие восстановится.