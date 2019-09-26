Bloomberg: Наемники Путина появились на поле битвы в Ливии

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что более 100 наемников из группы «Вагнер», которую контролирует «личный повар Путина» Евгений Пригожин, прибыли на ливийскую базу на передовой в первую неделю сентября. Они будут поддерживать восточного военачальника Халифа Хафтара в его наступлении на столицу страны город Триполи. Об этом изданию сообщили ливийские и западные чиновники.





Командир российских наемников также подтвердил, что «Вагнер» воюет в Ливии. Часть российских бойцов погибли во время операций в африканской стране. Прибытие наемников «Вагнера» в Ливию в этом месяце совпало с усилением ударов авиации на поддержку сил Хафтара, который пытается закрепить боевые успехи до того, как пройдет международная мирная конференция, запланированная на следующий месяц, отмечает УНИАН. Его войска застряли на окраинах Триполи с начала апреля.









Россия дистанцируется от признанного ООН правительства в Триполи. Она рассчитывает, что Хафтар сейчас сможет пробиться в столицу после ряда поражений в попытках это сделать. Об этом Bloomberg сообщил источник, приближенный к правительству в Москве. В России хотят, чтобы у сына бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи была определенная роль во властной структуре страны. Хотя новым ливийским лидером его не видят.