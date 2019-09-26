Вопрос решен: захоронение повстанцев Калиновского пройдет в Вильнюсе 22 ноября
Найденные на горе Гедиминаса повстанцы будут захоронены 22 ноября в Вильнюсе.
кладбище Расу
Обнаруженные на горе Гядиминаса останки повстанцев XIX в. будут торжественно погребены на столичном кладбище Расу 22 ноября, подтвердило правительство Литвы в четверг.
Во время торжественной церемонии их останки будут доставлены в Вильнюсский Кафедральный собор, а затем перевезены на кладбище Расу.
Вице-канцлер правительства Дэйвидас Матулёнис сказал BNS, что подробное обсуждение церемонии состоится в правительстве 8 октября.
"Вся церемония начнётся на Кафедральной площади, в соборе мы решим, как организовать торжественную перевозку останков на кладбище Расу, состоятся церемонии на самом кладбище и в часовне. Останки будут помещены в символические, маленькие гробики и будут почтительно транспортироваться", - сказал Матулёнис BNS.
Литва на церемонию перезахоронения пригласила представителей Польши, Беларуси, Украины и Латвии.
С 1863 по 1864 год 21 участник восстания был казнён путем повешения или расстрела на площади Лукишкес в Вильнюсе.
После казней останки не были отданы близким для погребения, их тайно захоронили в недоступном для общественности в то время месте - в районе крепости, построенной по приказу русского императора на горе Гядиминаса в 1831 году.
Археологам на горе Гядиминаса удалось обнаружить останки 20 из 21 казненного повстанца.
Останки повстанцев и их лидеров Зыгмунта Сераковского и Кастуся Калиновского год назад было решено захоронить на кладбище Расу.
Имена повстанцев будут написаны на литовском, польском и белорусском языках.
Археологам не удалось обнаружить останки первой жертвы, священника Станислава Изоры, который, как полагают, мог быть похоронен в другом месте.
Источник: delfi.lt
17:30 26/09/2019
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