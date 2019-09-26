У несвободного общества нет своих героев, нет своей истории, нет своей судьбы. Дискуссия о том, где должны покоится останки Кастуся Калиновского, это еще раз показала.





Единственное, что мы, белорусское национальное сообщество делаем, — это боремся сами с собой, убеждаем и переубеждаем сами себя в понятных только нам истинах. При этом все громкие речи окружены враждебным молчанием власти и полным равнодушием большинства населения.





В сегодняшней Беларуси даже дискуссия вокруг судьбы праха Калиновского ровным счетом ни на что не влияет: ни на дух нации, ни на политику государства, ни на действие и мнение общественности.





Наша страна в плену у антиисторического сознания и воли одного человека. И в этом «споре» все будет так же, как и в вопросе празднования 101 годовщины БНР, в вопросе «Курапат» — «нам этого не нужно».





Еще хуже будет, если эта личность скажет забрать прах и тихонько похоронить. Конечно, это заставит часть нашего сообщества говорить о «белорусизации», об историческом прорыве. Хотя на самом деле подобные действия будут лишь насмешкой над Калиновским.





В ситуации эдакой ненормальности просто невозможно говорить о реализации идей, которые имеют историческую ценность для нас и нашей страны. В связи с этим возникает вопрос: действительно ли мы хотим вручать судьбу нашего национального героя в руки человека, для которого белорусской истории не существует?





Действительно, в нашей стране очевиден дефицит героев и мест национально-исторической памяти. Именно эти символы прошлого формируют нацию в настоящем.





Но причина этой проблемы не в количестве, а в том, что этот дефицит является результатом планомерного разрушения и стирания исторической памяти населения. В этом суть политики нынешней власти, которая 25 лет насаждает российские и советские символы, российскую и советскую трактовку прошлого.





В городах нашей страны практически отсутствует национальный образ и пространство, улицы и площади названы в честь Ленина, Крупской, Маркса, Дзержинского, Пушкина и т.д.





А сколько у нас улиц и площадей, связанных с нашими историческими личностями: Скорины, Ефрасиньи Полоцкой, Изяслава, Рогнеды, Гусовского, Калиновского, Быкова, Короткевича?





В нашей истории достаточно героев, достаточно славных и кровавых мест памяти, но они выставляются на поругание. Разве пример «Курапат» не является тому подтверждением? Разве Калиновский не остается врагом нынешнего государства, которому власть уже вынесла приговор — забыть.





Перенести и перезахоронить прах Калиновского будет просто, но это не сделает белорусское общество свободным, не укрепит независимость государства, не заставит белорусов говорить по-беларуски.





Только тогда, когда белорусское общество станет действительно политически и исторически свободным, оно сможет решить, где должна быть могила его национального героя.





Перезахоронение останков Кастуся Калиновского в Беларуси должно быть торжественным, стать событием века. Событием, которое бы сотрясло публичное пространство страны, стало бы «взрывом сознания» для белорусов, а не рядовым происшествием.





Понятно, что белорусским властям такое событие совершенно не нужно, достаточно вспомнить их реакцию, связанную с нахождением могилы Калиновского и его товарищей.





Полагаю, что нынешние власти (если бы согласились), то устроили бы погребение по-муравьевски, что стало бы очередным позором нации и бесчестием для героев.





Что касается демократической, национальной общественности, то прежде, чем спорить о переносе, нужно всем ответить на вопрос: способно ли наше общество организовать такие почести, такое погребение белорусского героя, за которое не было бы стыдно перед предками и потомками?









Чтобы в этот день большинству белорусов стало понятно, что они историческая нация, нация героев.





Чтобы место, где будет захоронен прах Калиновского и других героев нации, стало сердцем государства, Пантеоном, а не очередным гетто, окруженным забором.