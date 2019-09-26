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У Путина отреагировали на предложение Лукашенко о миротворцах

В Москве напомнили, что минские соглашения не предусматривают белорусских миротворцев

Москва снова намекает на переговоры Киева с боевиками и открещивается от причастности к войне против Украины. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что предложение Беларуси о введении их миротворцев на Донбасс должно решать между Киевом и т.н. "Л/ДНР".

Он напомнил, что в тексте Минских договоренностей, в планах действий по Донбассу такого пункта нет.

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношения", – сказал Песков.


Как сообщали новости "Сегодня", сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко предложил ввести миротворцев на Донбасс. Он заявил, что его миротворцы готовы закрыть границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется Киевом.
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