Почему Лукашенко обижен на Януковича





Белорусский лидер не принимал участия в мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Спустя восемь лет после тех событий Лукашенко рассказал украинским журналистам о том, что произошло за кадром.





"Вот вы считаете моим другом (или считали) Виктора Януковича. Так вспомните, когда проводили чернобыльские мероприятия там: вы же закрыли небо для пролета моего самолета. Вы сначала меня пригласили, а потом вместо того, чтобы извиниться (ну, Запад там, может, Лукашенко не хочет видеть) — [так] по-мужски снял [бы] трубку, позвонил! Мы же в добрых отношениях. Взяли так тихонько для пролета небо закрыли)", – рассказал Лукашенко.





Как отметил белорусский лидер, он туда "рваться" не стал, хотя и не считает Украину чужой для себя страной.









"Я бы мог сесть в вертолет и за час перелететь в Чернобыль. Уверен, никто не посмел бы сбить мой вертолет. Но были такие моменты. Это просто вам, как бы между прочим, для сведения. Но мы и это пережили. Всякое бывает. Всякие темные силы находят на человека, он потом принимает эти решения", – добавил Лукашенко, комментируя решение Януковича.





В 2011-м многие связывали отсутствие Лукашенко на мероприятиях в Чернобыле с обидой на то, что он не смог попасть на конференцию Евросоюза в Киеве. Несмотря на то, что белорусского лидера пригласили в украинскую столицу, позже глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу грозился и вовсе не приехать на конференцию, если там будет президент Беларуси.



