



Как отметил глава республики, ДНР не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и границах.





«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.





Он напомнил, что Минск является местом переговоров контактной группы, что вносит ценный и более чем достаточный вклад Беларуси в мирный процесс.





«Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», — подчеркнул он.







