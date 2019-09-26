"Отклоняем с благодарностью": глава "ДНР" против белорусских миротворцев на Донбассе
Глава сепаратистов "ДНР" Денис Пушилин заявил, что ценит вклад Беларуси в дело урегулирования ситуации на Донбассе, однако отклоняет предложение Лукашенко о введении белорусских миротворцев в регион.
Как отметил глава республики, ДНР не нуждается в миротворческих силах из Белоруссии для обеспечения порядка на своей территории и границах.
«С этими задачами самостоятельно и вполне эффективно справляются собственные правоохранительные органы республики», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Он напомнил, что Минск является местом переговоров контактной группы, что вносит ценный и более чем достаточный вклад Беларуси в мирный процесс.
«Поэтому предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем», — подчеркнул он.
Ранее в МИД Украины заявили, что Киев рассматривает возможность введения миротворческой миссии на Донбассе как один из шагов, если не удастся достичь прогресса в реализации минских договорённостей. Об этом сказал глава ведомства Вадим Пристайко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осторожно относится к теме миротворцев ООН на Донбассе. При этом он выступил против того, чтобы миротворцы встали на линии разграничения сторон на Донбассе, и подчеркнул, что выступает за их размещение на государственной границе Украины и России.
Источник: rt.com
16:13 26/09/2019
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