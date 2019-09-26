Позняк: По поводу Калиновского надо спросить у Лукашенко
Где лучше перезахоронить останки Кастуся Калиновского: в Беларуси или в Литве? За последние сутки этот вопрос буквально разделил белорусское общество на два лагеря.
Своим мнением с «Белсатом» поделился известный белорусский политик, открывший Куропаты, — Зенон Позняк.
— Калиновский начинал свою деятельность, свое восстание в Вильнюсе. Он жил в семье Ямонтов, они вместе готовили это восстание вместе со своей любимой Марилей Ямонт. Его называли «Яська-гаспадар з-пад Вільні». И его там убили. С его друзьями. Вместе с теми повстанцами, которые плечом к плечу шли рядом с ним.
И вместе с ними он был брошен в яму на горе Гедимина. Поэтому здесь нет никакой проблемы. Эта его смерть, эта его история, которая более ста лет пишется, она стала сакральной. Это явление святое, и поэтому здесь проблемы никакой нет.
Кастусь Калиновский, руководивший восстанием, был убит вместе со своими повстанцами и должен быть там и похоронен. Только по-человечески. Не так, как сделали враги.
— Сторонники перезахоронения останков Кастуся Калиновского в Беларуси доказывают, что этот шаг был бы сигналом для Москвы, особенно в рамках так называемой интеграции.
— Это детская ерунда. Дело в том, что такие вопросы, как перезахоронение, решаются только на государственном уровне. Это не самодеятельность. Поэтому этим челобитникам нужно было бы обратиться к Лукашенко. Лукашенко решил бы этот вопрос. Это правительство должно обратиться к другому правительству.
А они что, не понимают, где они живут? Они не понимают, кто ломал кресты в народном мемориале в Куропатах? Они что, не понимают, что происходит? Что они живут под внутренней оккупацией уже 25 лет?
Продолжение разговора – в видеосюжете.
15:21 26/09/2019
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