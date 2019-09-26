Лукашенко захотел пожить, как все люди





Также Александр Лукашенко заверил, что ни один из троих его сыновей «не страдают президентством», поскольку «наелись» президентства отца.





В то же время глава государства заявил, что он «не вечный, и до смерти президентом не будет», однако намерен править страной «столько, сколько люди доверят, и пока есть здоровье»:





- Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, - спокойно.









По словам Лукашенко, он не предполагает, кто будет новым лидером Беларуси:





- Не надо ходить с биноклем или думать каждый день, а кто. Я так не думаю (…) Я не присматриваюсь, где этот президент. Но он где-то есть уже, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.