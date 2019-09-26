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Лукашенко захотел пожить, как все люди

На встрече с представителями украинской прессы в Минске 26 сентября Александр Лукашенко заявил о том, что следующий презиент Бларуси будет избран только народом и отверг «транзит власти».


Также Александр Лукашенко заверил, что ни один из троих его сыновей «не страдают президентством», поскольку «наелись» президентства отца.

В то же время глава государства заявил, что он «не вечный, и до смерти президентом не будет», однако намерен править страной «столько, сколько люди доверят, и пока есть здоровье»:

- Я просто хочу когда-нибудь пожить, как все люди, - спокойно. 


По словам Лукашенко, он не предполагает, кто будет новым лидером Беларуси:

- Не надо ходить с биноклем или думать каждый день, а кто. Я так не думаю (…) Я не присматриваюсь, где этот президент. Но он где-то есть уже, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
"Белорусский партизан"
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