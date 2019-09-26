Кому он нужен?

Начало истории

Идея создать в Беларуси двухпалатный парламент вызрела в недрах администрации президента. Судя по всему, это была часть стратегии по изменению и дополнению Конституции 1994 года.





В августе 1996 г. А.Лукашенко предложил провести республиканский референдум по ряду вопросов и назначить его на 7 ноября 1996 г. Позднее, 30 августа 1996 года в Верховный Совет поступил проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь».





В числе многочисленных поправок предлагалось вместо полгода назад образованного Верховного Совета Республики Беларусь учредить двухпалатный парламент – «Национальное собрание Республики Беларусь».





При этом нижняя палата – Палата представителей – должна была формироваться на основе всеобщих выборов, а верхняя палата – Сенат (позднее ее назвали «Совет Республики») – выступала представительным органом от областей и Минска.





В первоначальном проекте содержалась запись, что «лица, ранее занимавшие должность президента, являются сенаторами пожизненно, если они не откажутся от этого» (очевидно, эта норма была заимствована из чилийского опыта. Впоследствии разработчики от нее отказались. – Авт.).





По итогам республиканского референдума 1996 г. была введена новая редакция Конституции 1994 г., которая кардинально преобразовала систему органов государственной власти, включая парламент. Как и предлагал Лукашенко, новый парламент стал состоять из двух палат: Палаты представителей в составе 110 депутатов и Совета Республики из 64 членов.





Особенностью постреферендумной ситуации было то, что, кроме новой редакции Конституции, не имелось правовых актов, которые бы регламентировали порядок формирования новых органов власти.





Так, Палата представителей была сформирована на основе президентских указов от 27 ноября 1996 г.: № 495 «Об одобрении списка депутатов Верховного Совета Республики Беларусь, включаемых в состав Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь» и № 496 «О созыве внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь» (см.: Собрание указов Президента и постановления Правительства Республики Беларусь. - 1996, № 33, ст.865 и ст.866).





Что касается Совета Республики, то он стал формироваться со значительным опозданием. По этому поводу был издан президентский декрет №3 от 11 декабря 1996 г. «Об утверждении Положения о выборах членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь».





Получается, что новый парламент в нарушение Конституции (старой и новой редакции) был сформирован на основании президентских актов и без всяких выборов, что лишает их изначально легитимности.





Последующие выборы в Национальное собрание Республики Беларусь проводились по тому же сценарию: все кандидаты – нижней и верхней палаты – проходили согласование в администрации президента, а сами выборы носили фиктивный характер.





Международные наблюдатели от ОБСЕ не признали ни одни из этих выборов соответствующими общепризнанным стандартам.





Последние по времени парламентские выборы в Беларуси прошли в сентябре 2016 года. На них были избраны 110 депутатов в Палату представителей. От областей и Минска на общих собраниях депутатов были утверждены на безальтернативной основе 56 членов Совета Республики.





Осталась незаполненной президентская квота – 8 членов. Лукашенко заполняет их по своему усмотрению, не считаясь с периодом выборов.









Кто эти члены?

Познакомимся с действующими членами Совета Республики, пользуясь сайтом верхней палаты парламента. В списке 56 человек.





Признаюсь, что я впервые удосужился пересчитать действующих членов Совета Республики. Советую еще раз пройтись по списку, поискать знакомые фамилии, посмотреть их должности и направления деятельности. Лично я сделал ряд открытий.





Во-первых, несмотря на длительное проживание на земле Беларуси я почти никого не знаю из этой палаты, за исключением нескольких человек (например, М.Мясниковича, С.Гайдукевича, Г.Давыдько).





Откуда появились эти люди? Чем они себя проявили, за что их делегировали в парламент?





Во-вторых, вместо 64 в списке, как уже упоминалось выше, всего 56 членов. Где остальные «члены»? Почему некомплект? Оказывается, что от президента в списке всего два назначенца (Г.Давыдько и А.Попков).





Почему президент «придерживает» назначение своих членов? И вообще почему он формирует-избирает парламент? Это - нарушение принципа разделения властей и принципа выборности.





В-третьих, удивляет специализация членов верхней палаты. Например, гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый занимается международными делами и национальной безопасностью, а директор совхоза Василий Маркевич работает в комиссии по экономике, бюджету и финансам.





Удивляет и другое: зачем таких занятых людей отвлекать на рутинную парламентскую работу? Или им разрешают прогуливать сессию?





Следует учитывать, что руководство Совета Республики, председатели и заместители председателей постоянных комиссий за свою многотрудную работу получают министерские зарплаты. К тому же некоторые из них давно достигли пенсионного возраста.





Нужна ли эта палата и весь парламент?

На поставленный вопрос я даю отрицательный ответ. Верхняя палата действующего парламента является бутафорской, ненужной и нелегитимной.





Она создавалась, скорее всего, для того, чтобы «страховать» нижнюю палату от всяких эксцессов, а также для того, чтобы создать видимость легитимности назначения президентом на высшие государственные должности (председателя Верховного суда, председателя Конституционного суда, Генерального прокурора), якобы избирать половину состава Конституционного суда и Центризбиркома.





Спутником этой палаты является вечное «одобрямс». Вместо 64 членов достаточно было бы назначать двух главных членов – председателя и его заместителя. Остальные – ни к чему.





Нынешний парламент сам по себе является незаконным и нелегитимным образованием. Поднять его престиж и статус не смогли ни выборы, ни принятие через десять лет после его создания Закона «О Национальном собрании Республики Беларусь».





Принимая во внимание, что референдум 1996 года был назначен и проведен с грубыми нарушениями Конституции и законов Республики Беларусь, его результаты не могут иметь юридического значения.





Значит, остается законной Конституция 1994 года. Ее надо всего лишь признать на широком представительном форуме и запустить «в действие».









В соответствии с Конституцией Республики Беларусь 1994 года высшим представительным постоянно действующим и единственным законодательным органом власти является Верховный Совет, состоящий из 260 депутатов. Вот их и надо избрать в ходе демократических выборов при новых избирательных комиссиях.





Это и будет законный и легитимный парламент Беларуси – правопреемник парламентских традиций страны.



