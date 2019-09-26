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Саудовский кронпринц признал ответственность за убийство журналиста Хашкаджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что несет ответственность за убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в прошлом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейлер документального фильма PBS, который выйдет в эфир 1 октября.

«Я несу всю ответственность, потому что это произошло, когда я исполнял свои служебные обязанности», — сказал он в интервью журналисту Мартину Смиту. При этом кронпринц настаивает, что неназванные чиновники действовали без его ведома.

Кронпринц впервые публично комментирует убийство Хашкажди, отмечает агентство. 

Журналист, который был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, пропал 2 октября 2018 года, после того, как отправился в консульство королевства в Стамбуле для оформления документов. 

Саудовская Аравия официально признала гибель Хашкаджи только 20 октября. 


Прокуратура Турции считает, что Хашкаджи убили, а его тело расчленили и уничтожили. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства. 

Турецкие СМИ со ссылкой на источники писали, что убить журналиста приказал советник бен Салмана Ахмед Ассири, а исполнением занимался атташе саудовского генконсульства в Стамбуле Ахмед Абдулла Альмузаини.

В июне в ООН представили стостраничный доклад о расследований убийства, из которого следовало, что Хашкаджи стал жертвой «преднамеренной казни» со стороны саудовских властей. 

Организация сообщила о «достоверных доказательствах» причастности к произошедшему наследного принца. В Эр-Рияде выводы ООН назвали безосновательными.

С тех пор как убили журналиста, Мухаммед бен Салман ни разу не посещал Соединенные Штаты или страны Европы. Кроме того, власти Германии на фоне неопределенности в деле Хашкаджи заявили, что не будут экспортировать вооружения королевству.
Источник: РБК
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