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Сергей Черечень: Я шел на выборы как коммунист

В субботу, 28 сентября, состоится съезд партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», на котором будут обсуждаться вопросы участия в парламентской кампании.

Сергей Черечень: Я шел на выборы как коммунист
Как стало известно «Белорусскому партизану», глава партии бизнесмен Сергей Черечень решил не идти в депутаты.

– Наша партия выдвинет примерно около двух десятков человек, – говорит Сергей Черечень. – Пока не могу назвать точную цифру, потому что есть еще некоторые разногласия, по некоторым пока нет определенности. 

– Знаю, что недавно у вас была отличная фотосессия. Специально к выборам организовали?

– Нет. Это больше любительская фотосессия, что называется, для души. Чтобы было, что вспомнить в старости. Я особенно не люблю фотографироваться, но сами понимаете – иногда надо. 

Сейчас нет проблем арендовать студию и найти профессионального оператора, довольно много на рынке предложений мужских фотосессий. А здесь все сошлось: было свободное время, был хороший фотограф, вот все и сложилось. Результатом я доволен.

А на выборы, кстати, я не иду.

– Вот это новость! А почему? 

– Есть куча вопросов, на которые нужно реагировать, отвечать. На это уходит слишком много времени. Просто не получится разорваться.

– Но у вас был опыт участия в парламентской кампании. Если не ошибаюсь, с подписями же была какая-то проблема?

– На парламентской кампании как раз все было нормально. А вот с местными выборами были нюансы с подписями.

– В моем понимании «все нормально» – это когда человек стал депутатом.

– Я имею в виду, что меня зарегистрировали в качестве кандидата. Это было в 2016 году. Я тогда набрал порядка 20 процентов. Но тогда я шел на выборы как коммунист. Одним словом, это было давно и неправда. А сейчас совсем другая ситуация.


– Мне кажется, ваше участие в выборах пошло бы на пользу имиджу партии «Белорусская социал-демократическая Грамада»... Давайте будемчестными: сегодня не каждый избиратель вспомнит название вашей партии, не говоря уже об именах руководства...

– Я сейчас больше работаю на перспективу. И полагаю, что в данный момент мои силы более актуально направить на образовательный процесс для нашего коллектива. 

Считаю, что нужно правильно расставлять приоритеты. Для меня теперь самое главное – поддержать наших кандидатов. Все остальное – текучка и рутина.

Кстати, особых надежд на то, что завтра наступит новый день, взойдет солнце и выборы наконец-то пройдут по международным стандартам у нас нет. 
Дарья Высоцкая, "Белорусский партизан"
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