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Лукашенко готов к обмену шпионами с Украиной

Александр Лукашенко готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием осужденного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики. Об этом он заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко готов к обмену шпионами с Украиной
По словам белорусского лидера, на этот счет даже были договоренности с прежним президентом Украины Петром Порошенко, однако украинская сторона не исполнила договоренности.

Как сообщалось, украинец Павел Шаройко был осужден в Беларуси за шпионаж. Он был задержан с поличным КГБ 25 октября 2017 года. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Министерства обороны Украины для прикрытия ему была определена должность корреспондента Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В Беларуси Павел Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.


Во время обыска у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр. Сам Павел Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием, а также сообщил свое воинское звание - полковник. Он также подтвердил, что координировал его разведывательную деятельность сотрудник главного управления разведки Министерства обороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата. Кроме того, КГБ при сборе секретных материалов был задержан гражданин Беларуси, осуществлявший шпионскую деятельность в интересах Украины.

Ранее, в октябре 2018 года, со ссылкой на председателя КГБ Валерия Вакульчика сообщалось, что рассматривался вопрос о помиловании Павла Шаройко.-
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