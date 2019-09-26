Лукашенко - о планах Путина присоединить Беларусь

- Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда, - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба. Президент Беларуси считает, что это невозможно в обозримом будущем.

Что же касается планов Путина на Беларусь, то по словам Александра Лукашенко, у Владимира Путина «нет цели любой ценой сохранить себя во власти».





Лукашенко уверяет, что Путин не хочет за счет якобы присоединения Беларуси к РФ продлить свои полномочия, и призвал отбросить эти мысли. Такое предположение не соответствует действительности, уверен Лукашенко, цитирует президента его пресс-служба.