Лукашенко о Крыме: Вопрос закрыт раз и навсегда
Александр Лукашенко, отвечая на вопрос представителей украинских СМИ, вернет ли Россия Украине Крым, заявил, что не считает это возможным.
архивное фото
На прямой вопрос украинской журналистки глава Лукашенко ответил: "Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда".
Источник: belta.by
12:50 26/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.