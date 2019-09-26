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Лукашенко о Крыме: Вопрос закрыт раз и навсегда

Александр Лукашенко, отвечая на вопрос представителей украинских СМИ, вернет ли Россия Украине Крым, заявил, что не считает это возможным.

архивное фото

На прямой вопрос украинской журналистки глава Лукашенко ответил: "Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда".
Источник: belta.by
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