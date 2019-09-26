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ЦРУ докладывает? Лукашенко стал слишком много знать про то, что творится в голове Дональда Трампа

Президент Беларуси на встрече с представителя украинской прессы 26 сентября заявил о том, что прошедшую встречу в Нью-Йорке президентов США и Украины считает успешной. Дональд Трамп и Владимир Зеленский понравились друг другу, полагает Александр Лукашенко:


- Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим. Притом хорошо, красиво сделали. И встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом так, как я ее видел, - прилично, разумно, красиво. Все было красиво, - отметил президент Беларуси.

По его словам, «было знакомство двух президентов с глазу на глаз»:

- Оно прошло, с моей точки зрения, очень хорошо. Они понравились друг другу. Можно сказать, что этот горячий день был нормальным для американо-украинских отношений, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.


Напомним, что на днях Лукашенко также говорил про эмоции Дональда Трампа - применительно к белорусскому льну. Все оказалось не совсем так. Вернее даже совсем не так.
"Белорусский партизан"
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