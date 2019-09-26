Бердымухамедов на церемонии присвоения звания. Фото InfoAbad





Постановление о присвоении звания зачитала председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова.





Было объявлено, что Бердымухамедова решили признать почетным старейшиной «за образцовый созидательный, добросовестный и самоотверженный труд на благо Родины, а также учитывая многочисленные просьбы и предложения, поступающие от общественных организаций и наших граждан, работающих в различных отраслях производства».





В ходе церемонии президент облачился в национальную одежду — дон (халат) и тельпек (головной убор).





Принимая нагрудный знак почетного старейшины, Бердымухамедов заявил, что это звание налагает на него еще большую ответственность, чем раньше.





Бердымухамедов имеет около 20 отечественных и зарубежных медалей и орденов, а также ряд почетных званий, включая «Народный коневод Туркменистана» и «Заслуженный архитектор Туркменистана». Президент дважды (в 2011 и 2017 годах) был признан Героем Туркменистана.





Для сравнения, первый президент Сапармурат Ниязов признавался героем пять раз. В 2004 году члены Халк маслахаты пытались присвоить ему это звание в шестой раз, но Ниязов отказался, в качестве компромисса пообещав никогда не поднимать тему выборов и отставки. Он возглавлял государство до своей смерти в 2006 году.





Старейшины в Туркменистане при Ниязове порой проявляли признаки независимости от государственной идеологии. Так, в 1994 году они выступили против идеи президента объявить себя шахом. В итоге эта идея так и не была реализована.





В 2008 году, на второй год своего правления, Бердымухамедов преобразовал Халк Маслахаты в Яшули Маслахаты (Совет старейшин). Орган потерял большую часть своих полномочий, а его членами на протяжении десяти лет становились только пожилые люди.









В прежнем виде Халк Маслахаты был восстановлен в 2018 году и сразу же принял непопулярное решение — отменил существовавшие с 1990-х годов льготы по оплате коммунальных услуг.





На заседании 25 сентября Бердымухамедов предложил создать в Туркменистане двухпалатный парламент, где Халк Маслахаты будет верхней палатой, а Меджлис — нижней.