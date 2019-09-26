По мночисленным просьбам: Бердымухамедову присвоили звание почетного старейшины
В ходе заседания Халк маслахаты (Народного совета) Туркменистана президенту Гурбангулы Бердымухамедову присвоили звание почетного старейшины (hormatly il ýaşulusy). Об этом 26 сентября сообщило издание InfoAbad.
Бердымухамедов на церемонии присвоения звания. Фото InfoAbad
Постановление о присвоении звания зачитала председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова.
Было объявлено, что Бердымухамедова решили признать почетным старейшиной «за образцовый созидательный, добросовестный и самоотверженный труд на благо Родины, а также учитывая многочисленные просьбы и предложения, поступающие от общественных организаций и наших граждан, работающих в различных отраслях производства».
В ходе церемонии президент облачился в национальную одежду — дон (халат) и тельпек (головной убор).
Принимая нагрудный знак почетного старейшины, Бердымухамедов заявил, что это звание налагает на него еще большую ответственность, чем раньше.
Бердымухамедов имеет около 20 отечественных и зарубежных медалей и орденов, а также ряд почетных званий, включая «Народный коневод Туркменистана» и «Заслуженный архитектор Туркменистана». Президент дважды (в 2011 и 2017 годах) был признан Героем Туркменистана.
Для сравнения, первый президент Сапармурат Ниязов признавался героем пять раз. В 2004 году члены Халк маслахаты пытались присвоить ему это звание в шестой раз, но Ниязов отказался, в качестве компромисса пообещав никогда не поднимать тему выборов и отставки. Он возглавлял государство до своей смерти в 2006 году.
Старейшины в Туркменистане при Ниязове порой проявляли признаки независимости от государственной идеологии. Так, в 1994 году они выступили против идеи президента объявить себя шахом. В итоге эта идея так и не была реализована.
В 2008 году, на второй год своего правления, Бердымухамедов преобразовал Халк Маслахаты в Яшули Маслахаты (Совет старейшин). Орган потерял большую часть своих полномочий, а его членами на протяжении десяти лет становились только пожилые люди.
В прежнем виде Халк Маслахаты был восстановлен в 2018 году и сразу же принял непопулярное решение — отменил существовавшие с 1990-х годов льготы по оплате коммунальных услуг.
На заседании 25 сентября Бердымухамедов предложил создать в Туркменистане двухпалатный парламент, где Халк Маслахаты будет верхней палатой, а Меджлис — нижней.
Источник: fergana
12:01 26/09/2019
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