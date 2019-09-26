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Лукашенко заявил, что готов ввести «миротворцев» на Донбасс

Cегодня Александр Лукашенко проводит встречу с представителями украинских СМИ.

На встречу с главой белорусского государства приехали представители информационных агентств «Укринформ» и «Интерфакс-Украина», телеканалов «Украина», «112 Украина» и «1+1», газеты «Правительственный курьер».

На встрече Лукашенко заявил о готовности «ввести миротворцев на Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы при условии согласия сторон».

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда «миротворцев», пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон», — сказал Лукашенко.

Диктатор также заявил, что «Беларусь готова принять участие в восстановлении инфраструктуры Донбасса», сообщает БелТА.
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